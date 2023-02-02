"Хоче оточити Україну": Путін планує жорстокий наступ із 2-3 напрямків, — прем'єр Польщі

За словами Моравецького, Росія має великий ресурс як людський, так і технічний. Якщо Путін переможе, то шантажуватиме всю Європу новими військовими вторгненнями.

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Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що президент РФ Володимир Путін планує оточити Україну, щоб потім атакувати з 2-3 напрямків. Тому не можна виключати нової атаки на Київ із боку Білорусі. Про це глава польського уряду розповів виданню Bild.

"Зима зараз досить м'яка, а це означає, що ґрунт не підходить для важких танків, для танків і артилерії. Отже, Путін, ймовірно, захоче дочекатися, поки висохне вся земля, болота і не дуже підготовлений ґрунт для наступу", — сказав Моравецький.

За його словами, у березні чи квітні буде ще один "дуже жорстокий наступ". Путін переповнений ненавистю до України та українців. Щобільше, він хоче показати росіянам, що ніколи не здається.

Політик зазначив, що не можна забувати про те, що Росія дійсно має дуже великий ресурс як людський, так і технічний.

Також Моравецький нагадав, що Польща має намір поставити Україні 14 танків Leopard 2.

"Наша мета — підтримати Україну, щоб Україна виграла цю війну. А отже, зберігає свій суверенітет, свободу та територіальну цілісність. Це дуже важливо, і я також розглядаю цю війну як поворотний момент у нашій історії", — сказав він.

За його словами, Європа дуже зміниться, якщо Росія переможе у війні. Вона шантажуватиме Європейський Союз та інші країни новим вторгненням.

"Це вирішальний момент, вирішальний момент, і ми маємо зробити все можливе, щоб протистояти таким сценаріям", — сказав Моравецький.

Чи можливий великий наступ РФ?

Колишній радник Офісу президента Олексій Арестович під час розмови з російською журналісткою Юлією Латиніною на YouTube заявив, що такий широкомасштабний наступ неможливий. Він упевнений, що пік наступу припаде на березень, після чого у квітні російська армія почне окопуватися, щоб бути готовою до контрнаступу українських сил.

Водночас Арестович не вірить у те, що війська РФ можуть дозволити собі наступ на інших частинах фронту. Однак він припускає демонстраційні дії на північних кордонах України в найближчі тижні. Проте росіяни розгорнули інформаційно-психологічні операції, в яких задіяно навіть Путіна.

[ + – ] Арестович про новий наступ РФ (дивитися з 14:10)

Раніше Фокус писав, що генерал ЗСУ заявив, що РФ не має сил наступати на кількох напрямках. Для оборони України багато залежатиме від результатів боїв на східному фронті. Якщо окупанти не досягнуть там успіху, то вони не наступатимуть на інших напрямках.

Ще нагадаємо, що у ЗСУ пояснили, з якою метою Росія перекидає війська до Білорусі. Генерал Олександр Павлюк зазначив, що російські війська у Білорусі проходять підготовку та навчання. Там же здійснюється ремонт військової техніки.

Також повідомлялося, що WP перерахував бронетехніку, яку отримає Україна. Західні союзники України переглянули свої побоювання щодо "ескалації конфлікту" у разі передачі сучасних танків, БТР та БМП. Тому ЗСУ отримають озброєння для заміни та посилення наявних зразків.