Незважаючи на мобілізацію: РФ не має сил наступати на кількох напрямках, — генерал ЗСУ

Для оборони України багато залежатиме від результатів боїв на східному фронті. Якщо окупанти не досягнуть там успіху, то вони не наступатимуть на інших напрямках, вважає командувач угрупуванням сил оборони Києва Олександр Павлюк.

Related video

Росія поки що не має можливості вести повноцінний наступ з двох напрямків, заявив командувач угрупуванням сил оборони Києва генерал-лейтенант Олександр Павлюк в інтерв'ю "РБК-Україна".

Військовий заявив, що якби в окупантів була можливість вести бойові дії одразу на кількох фронтах, то вони не пішли б з півночі країни, не залишили б Херсон і не були б вибиті з Харківської області.

Військовий наголосив, що, незважаючи на мобілізацію, у росіян не так багато сил.

"На мій погляд, як військового, Росія поки що не має можливості наступати на двох фронтах", — заявив Павлюк.

Генерал-лейтенант зазначив, що зараз багато залежатиме від того, наскільки сильною буде оборона України на сході країни, і які втрати зазнає ворог у разі наступу.

Павлюк заявив, що росіяни можуть спробувати повернутися до тактики наступу з кількох сторін лише у тому випадку, якщо на сході вони матимуть серйозний успіх.

Нагадаємо, 2 лютого екскомандир полку "Азов" Максим Жорін заявив про наступ російських військ на Бахмутському напрямку. За словами військового, бої активізувалися та ведуться на вулицях Бахмута.

2 лютого видання The Washington Post повідомляло, що новий етап західної військової допомоги може змінити баланс на полі бою в Україні.