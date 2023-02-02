Несмотря на мобилизацию: у РФ нет сил наступать на нескольких направлениях, — генерал ВСУ

Для обороны Украины многое будет зависеть от результатов боев на восточном фронте. Если оккупанты не добьются там успеха, то они не будут наступать на других направлениях, считает командующий группировкой сил обороны Киева Александр Павлюк.

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У России пока нет возможности вести полноценное наступление с двух направлений, заявил командующий группировкой сил обороны Киева генерал-лейтенант Александр Павлюк в интервью "РБК-Украина".

Военный заявил, что если бы у оккупантов была возможность вести боевые действия сразу на нескольких фронтах, то они бы не ушли с севера страны, не оставили бы Херсон и не были бы выбиты из Харьковской области.

Военный отметил, что несмотря на мобилизацию у россиян не так много сил.

"На мой взгляд, как военного, у России пока нет возможности наступать на два фронта", – заявил Павлюк.

Генерал-лейтенант отметил, что сейчас многое будет зависеть от того, насколько сильна будет оборона Украины на востоке страны, и какие потери понесет враг в случае наступления.

Павлюк заявил, что россияне могут попытаться вернуться к тактике наступления с нескольких сторон только в том случае, если на востоке у них будет серьезный успех.

Напомним, 2 февраля экс-командир полка "Азов" Максим Жорин заявил о продолжающемся наступлении российских войск на Бахмутском направлении. По словам военного, бои активизировались и ведутся на улицах Бахмута.

2 февраля издание The Washington Post сообщало, что новый этап западной военной помощи может изменить баланс на поле боя в Украине.