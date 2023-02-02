"Хочет окружить Украину": Путин планирует жестокое наступление с 2-3 направлений, — премьер Польши

По словам Моравецкого, у России очень большой ресурс как человеческий, так и технический. Если Путин победит, то будет шантажировать всю Европу новыми военными вторжениями.

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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что президент РФ Владимир Путин планирует окружить Украину, чтобы затем атаковать с 2-3 направлений. Поэтому нельзя исключать новой атаки на Киев со стороны Беларуси. Об этом глава польского правительства рассказал изданию Bild.

"Зима сейчас достаточно мягкая, а это значит, что грунт не подходит для тяжелых танков, для танков и артиллерии. Так что Путин, вероятно, захочет дождаться, пока высохнет вся грязь, болота и не очень подготовленная почва для наступления", — сказал Моравецкий.

По его словам, в марте или апреле будет еще одно "очень жестокое наступление". Путин переполнен ненавистью к Украине и украинцам. Более того, он хочет показать россиянам, что никогда не сдается.

Политик отметил, что нельзя забывать о том, что у России действительно очень большой ресурс как человеческий, так и технический.

Также Моравецкий напомнил, что Польша собирается поставить Украине 14 танков Leopard 2.

"Наша цель — поддержать Украину, чтобы Украина выиграла эту войну. А значит, сохраняет свой суверенитет, свободу и территориальную целостность. Это очень важно, и я также рассматриваю эту войну как поворотный момент в нашей истории", — сказал он.

По его словам, Европа сильно изменится, если Россия победит в войне. Она будет шантажировать Европейский союз и другие страны новым вторжением.

"Это решающий момент, решающий момент, и мы должны сделать все возможное, чтобы противостоять таким сценариям", — сказал Моравецкий.

Возможно ли большое наступление РФ?

Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович во время разговора с российской журналисткой Юлией Латыниной на YouTube заявил, что такое широкомасштабное наступление невозможно. Он уверен, что пик наступления придется на март, после чего в апреле российская армия начнет окапываться, чтобы быть готовой к контрнаступлению украинских сил.

При этом Арестович не верит в том, что войска РФ могут позволить себе наступление на других частях фронта. Однако он допускает демонстрационные действия на северных границах Украины в ближайшие недели. Однако россияне развернули информационно-психологические операции, в которых задействован даже сам Путин.

[ + – ] Арестович о новом наступлении РФ (смотреть с 14:10)

Ранее Фокус писал, что генерал ВСУ заявил, что у РФ нет сил наступать на нескольких направлениях. Для обороны Украины многое будет зависеть от результатов боев на восточном фронте. Если оккупанты не добьются там успеха, то они не будут наступать на других направлениях.

Еще напомним, что в ВСУ пояснили, с какой целью Россия перебрасывает войска в Беларусь. Генерал Александр Павлюк отметил, что российские войска в Беларуси проходят подготовку и обучение. Там же осуществляется и ремонт военной техники.

Также сообщалось, что WP перечислил бронетехнику, которую получит Украина. Западные союзники Украины пересмотрели свои опасения о "эскалации конфликта" в случае передачи современных танков, БТР и БМП. Поэтому ВСУ получат вооружение для замены и усиления существующих образцов.