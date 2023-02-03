Путін точно відновить наступ на Україну і спробує взяти Київ, — МЗС Польщі

Спроби "зберегти обличчя" Росії призведуть лише до більшої загрози, тому необхідно збільшувати тиск на державу-агресора та постачати Україні всю необхідну зброю, заявив заступник міністра внутрішніх справ Польщі Яблонський.

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Росія має вийти з війни проти України повністю "переможеною і заспокоєною", а спроби "зберегти обличчя" РФ є найгіршим сценарієм завершення бойових дій. Про це в ефірі польського радіо RMF у п'ятницю, 3 лютого, заявив заступник міністра закордонних справ РФ Павло Яблонський.

За словами польського дипломата, спроба "зберегти обличчя Росії" була б не лише найгіршим сценарієм цієї війни, а й небезпечним сигналом для інших потенційних агресорів.

Також, за словами чиновника, Росія, як і раніше, дотримується тих же принципів, що і під час Другої світової війни і зараз Європі необхідно посилити санкційний тиск на державу-агресора. Дипломат наголосив, що без санкцій РФ зараз була б у "набагато кращому стані".

"(РФ могла б) виробляти зброю набагато швидше. У неї був би доступ до технологій, яких сьогодні немає... Сьогодні в Росії використовується стара техніка зі складів. У неї її багато і вона все ще вкрай небезпечна. Уявіть, що було б, якщо б Росія постійно мала доступ до технологій. Ми перекрили цей доступ або, принаймні, його сильно обмежили", — проаналізував чиновник.

Згідно з оцінкою Яблонскі, Європейський Союз має інструменти для застосування санкцій до тих організацій, які допомагають ухилятися від санкцій. Питання, чи захоче блок ними скористатися і чи є політична готовність. Яблонський також вважає, що ЄС має заборонити видачу віз росіянам, які дозволяють їм в'їжджати до країн ЄС. Санкції мають поширюватись і на вже видані візи, додав дипломат.

Заступник глави МЗС Польщі також заявив, що питання відновлення наступу РФ на Україну "вже вирішено наперед".

"Путін хотів би знову напасти на Київ, якщо у нього буде можливість. Ви повинні бути готові до того, що це вторгнення буде перманентним, атаки повторюватимуться весь час, вони будуть все інтенсивнішими, що будуть послідовні хвилі мобілізації, маси техніки — навіть старій, навіть не повністю робочій… Тому допомога Україні потрібна якнайшвидше у максимально можливому обсязі", — сказав Яблонський.

Нагадаємо, 2 лютого прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький припустив, що Володимир Путін планує оточити Україну, щоб потім атакувати з 2-3 напрямків.

Тим часом, за даними аналітиків, президент Путін може знову переоцінювати можливості Збройних сил своєї країни, вимагаючи повністю захопити Донецьку та Луганську області до березня 2023 року.