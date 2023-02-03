Путин привез "ядерный чемоданчик" на празднование Сталинградской битвы, — СМИ (фото)

По информации журналистов, один из двух черных чемоданов был складным щитом для защиты от возможного покушения. К мемориалу погибшим советским солдатам глава Кремля приехал на бронированном лимузине Aurus.

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На днях российский президент Владимир Путин посетил Волгоград, где отмечалась 80-я годовщина Сталинградского сражения и, судя по всему, взял с собой "ядерный чемоданчик". У помощников главы Кремля, находившихся рядом с ним, заметили два черных чемодана, один из которых, по мнению обозревателей, был складным щитом для защиты от возможного покушения. Об этом сообщает The Mirror.

Охранников с подобными чемоданами видели возле Путина и в течение прошлого года, когда продолжалась война в Украине.

[ + – ] Путин в окружении охранников в чемоданами

Путин прибыл в Волгоград к мемориалу погибшим советским солдатам во Второй мировой на бронированном лимузине Aurus в сопровождении кортежа из 25 транспортных средств, в том числе машины "скорой помощи".

[ + – ] Лимузин "Аурус" Путина

На местности рассредоточились снайперы, а губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров должен был перед встречей с Путиным отбыть девятидневный карантин.

Местные жители получили выходные, чтобы не появляться на улицах рядом с местом, к которому должен был приехать российский президент.

Сообщается, что на улицах отлавливали бродячих собак, а полуразвалившиеся дома снесли, чтобы российский лидер не видел, в какой бедности живет его народ.

Оппозиционный политик Борис Вишневский обвинил Путина в попытках использования памятной даты для пропагандистских нарративов о войне в Украине, где погибли тысячи российских солдат. Сравнение войны в Украине со Второй мировой и обвинения стран Запада в том, что они враги и против России, он назвал фальсификацией истории.

Во время своего выступления он намекнул на возможность применения ядерного оружия в войне в Украине и сказал, что "бронетехникой дело не закончится".

Напомним, что отказавшихся воевать в ЧВК "Вагнер" расстреливают перед новобранцами, об этом 31 января рассказал беглый российский наемник, который скрывается в Норвегии.

Ранее Фокус сообщал, что Путин вновь переоценил возможности российских войск, которые не смогут захватить Донбасс, отмечается в сводке ISW за 2 февраля.