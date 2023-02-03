Путін привіз "ядерну валізку" на святкування Сталінградської битви, — ЗМІ (фото)

За інформацією журналістів, одна з двох чорних валіз була складним щитом для захисту від можливого замаху. До меморіалу загиблих радянських солдат глава Кремля приїхав на броньованому лімузині Aurus.

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Днями російський президент Володимир Путін відвідав Волгоград, де відзначалися 80-ті роковини Сталінградської битви і, судячи з усього, взяв із собою "ядерну валізку". У помічників глави Кремля, які знаходилися поряд із ним, помітили дві чорні валізи, одна з яких, на думку оглядачів, була складним щитом для захисту від можливого замаху. Про це повідомляє The Mirror.

Охоронців із подібними валізами бачили біля Путіна і протягом минулого року, коли тривала війна в Україні.

[ + – ] Путін в оточенні охоронців із валізами

Путін прибув у Волгоград до меморіалу загиблим радянським солдатам у Другій світовій на броньованому лімузині Aurus у супроводі кортежу з 25 транспортних засобів, зокрема машини "швидкої допомоги".

[ + – ] Лімузин "Аурус" Путіна

На території розосередилися снайпери, а губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров мав перед зустріччю з Путіним відбути дев'ятиденний карантин.

Місцеві мешканці отримали вихідні, щоб не з'являтися на вулицях поряд із місцем, до якого мав приїхати російський президент.

Повідомляється, що на вулицях відловлювали бродячих собак, а будинки, що напіврозвалилися, знесли, щоб російський лідер не бачив, у якій бідності живе його народ.

Опозиційний політик Борис Вишневський звинуватив Путіна у спробах використання пам'ятної дати для пропагандистських наративів про війну в Україні, де загинули тисячі російських солдат. Порівняння війни в Україні з Другою світовою та звинувачення країн Заходу в тому, що вони вороги і проти Росії, він назвав фальсифікацією історії.

Під час свого виступу він натякнув на можливість застосування ядерної зброї у війні в Україні та сказав, що "бронетехнікою справа не закінчиться".

Нагадаємо, тих, хто відмовилися воювати в ПВК "Вагнер", розстрілюють перед новобранцями, про це 31 січня розповів російський найманець, який ховається в Норвегії.

Раніше Фокус повідомляв, що Путін знову переоцінив можливості російських військ, які не зможуть захопити Донбас, наголошується у зведенні ISW за 2 лютого.