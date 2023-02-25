Путін боїться гніву росіян, розчарованих війною в Україні, — колишній генерал ФСБ

Володимир Путін перебуває в поганому психологічному стані та намагається триматися подалі від інших людей, каже колишній начальник ФСБ Москви Євген Савостьянов.

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Дедалі більше росіян виявляють невдоволення політикою президента Володимира Путіна через військові невдачі в Україні. Такі відомості наводить британське видання Express, посилаючись на колишнього начальника московського управління ФСБ генерала Євгена Савостьянова.

За словами джерела, за рік ЗС РФ так і не змогли досягти значних успіхів на війні в Україні й довго залишаються на тих самих лініях бойових дій. Тому зараз Володимир Путін дуже боїться "гніву" жителів Росії, який будь-якої миті може знайти вихід, тому шукає будь-які способи для досягнення перемоги.

"Путін чудово розуміє настрій людей, які втратили через нього все, тому тримається подалі від них. Путін зараз страшенно наляканий. Він розуміє, що потрапив у біду. Зараз він перебуває в такому психологічному стані, що чіпляється за будь-яку можливість перемогти", — заявив Євген Савостьянов. На його думку, Путін "занапастив себе", наказавши атакувати Україну.

Британські журналісти звернули увагу, що поступ росіян в Україні зупинився на кордонах Донбасу, і неясно, як бойові дії можуть розвиватися в найближчі кілька місяців. Володимир Путін намагався посилити війська за допомогою часткової мобілізації, але вона не допомогла ЗС РФ зробити значний прорив.

У вересні 2022 року в Росії мобілізували близько 300 тисяч солдатів, але ще більше виїхали за кордон, не бажаючи воювати. За даними російського державного інформаційного агентства "РИА Новости", до кінця року населення РФ скоротилося приблизно на 555,3 тисяч осіб (з 146,98 млн до 146,42 млн).

21 лютого в посланні до Федеральних зборів Володимир Путін заявив про продовження "воєнної операції" в Україні. Він пообіцяв, що росіяни продовжуватимуть послідовно виконувати завдання.

До цього у звіті за 5 лютого аналітики Інституту вивчення війни заявили, що Володимир Путін досі хоче захопити всю Україну, але не готовий до застосування ядерної зброї та війни з НАТО. Він ставить перед військовим керівництвом складні цілі та вимагає їх виконувати.