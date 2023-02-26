Видавання бажаного за дійсне: Захід скептично ставиться до "смертельної хвороби" Путіна, — ЗМІ

У відкритому доступі, як запевняють фахівці, немає абсолютно жодних серйозних доказів того, що очільник Кремля хворий.

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Попри чутки про смертельні хвороби російського президента Володимира Путіна, низка західних дослідників сумніваються у правдивості поширюваної інформації. Про це пише Newsweek.

Впродовж року війни в Україні одним із предметів обговорення був нібито невиліковний стан здоров’я Путіна. Тим не менш, попри чутки, він і досі живий і продовжує вести війну проти України.

"Я глибоко скептично ставлюся до того, що у Путіна є якісь проблеми зі здоров’ям, які можуть призвести до його неминучої смерті або втрати дієздатності. У грі багато чуток, пропаганди та видавання бажаного за дійсне", — сказав директор консалтингової фірми Mayak Intelligence, яка базується в Лондоні і спеціалізується на Росії Марк Галеотті.

Минулого тижня, 21 лютого, Володимир Путін виступив зі своїм зверненням до народу, де заявив про позицію і далі вести війну, поскаржившись що саме Захід є агресором, який втягнув Росію та Україну у війну.

В одному звіті від березня 2022 року британський таблоїд The Daily Star з посиланням на анонімне джерело в американській розвідці стверджував, що Путін помирає в "муках" від раку.

Чутки про те, що Путін хворий на рак, підтвердили західні спецслужби. У розмові з Newsweek у червні 2022 року троє керівників американської розвідки прочитали звіти, у яких говорилося, що у квітні 2022 року Путін проходив курс лікування від раку.

У травні 2022 року ексофіцер розвідки Великої Британії Крістофер Стіл заявив, що російський лідер призупиняв засідання своєї ради безпеки, щоб отримати "певну медичну допомогу".

У квітні 2022 року видання The Moscow Times повідомило про те, що журналіст Олексій Венедіктов запитав в прессекретаря Володимира Путіна, чи дійсно президент не хворий на рак, на що той відповів: "Правильно".

За місяць журнал New Lines із посиланням на наближеного до Кремля олігарха описав Путіна як "дуже хворого на рак крові".

Також в мережі висловили припущення, що у Путіна розвинулася хвороба Паркінсона, через вірусні відео, на яких видно, як Путін міцно тримається однією рукою за стіл. Проте вчені заявили, що нечисленні ознаки того, що він може проявляти симптоми хвороби Паркінсона, не є достатнім доказом того, що він хворий. Британський нейрогенетик Джон Харді сказав німецькому виданню новин DW, що Путін "на мій погляд не мав жодних ознак паркінсонізму", але визнав, що він "не дуже добре виглядає".

К. Рей Чаудхурі, невролог з Лондонського університету, також сказав виданню, що вони "не можуть знайти доказів" паркінсонізму в цьому ролику.

Ще одна з неперевірених чуток, яка привернула увагу в грудні 2022 року, пов’язана із заявами про рак, через те, що Путін впав зі сходів і забруднився. Цією історією також поділився генерал SVR, який стверджував, що Путін впав зі сходів і впав на копчик, через що "мимовільно випорожнився". У пресслужбі російського президента цей факт заперечили.

Почесний професор російської та європейської політики Річард Саква з Університету Кента заявив, що "у відкритому доступі немає абсолютно жодних серйозних доказів того, що Путін хворий".

"Насправді його енергійна робота під час виступу зі щорічним зверненням до Федеральних зборів на початку цього тижня продемонструвала, що він здоровий і повністю врівноважений. З ним завжди є медична бригада, але це має сенс з чисто профілактичної точки зору… На мій погляд, Путін, ймовірно, знову балотуватиметься в 2024 році і переможе. Він буде з нами — назавжди — на наступні кілька років", — сказав Саква.

Володимир Путін перебуває в поганому психологічному стані та намагається триматися подалі від інших людей, каже ексначальник ФСБ Москви Євген Савостьянов. Путін дуже боїться "гніву" жителів Росії, який будь-якої миті може знайти вихід, тому шукає будь-які способи для досягнення перемоги.

За словами аналітиків Інституту вивчення війни у звіті за 24 лютого, Путін спробує представити катастрофічні військові невдачі Росії як необхідний досвід, який Росія використає для підготовки до майбутньої військової агресії з боку НАТО.