Жодних успіхів: в ISW розповіли, чому Путін не коментував річницю війни з Україною

За словами аналітиків, Путін спробує представити катастрофічні військові невдачі Росії як необхідний досвід, який Росія використає для підготовки до майбутньої військової агресії з боку НАТО.

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Президент Росії Володимир Путін чи ще хтось із Кремля не прокоментували річницю початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну через відсутність військових успіхів у ЗС РФ. Про це заявили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

У новому звіті від 24 лютого сказано, що Росія не змогла досягти жодної із заявлених цілей і не досягла значних територіальних завоювань з липня 2022 року. Тому в адміністрації президента РФ ніяк не наважилися прокоментувати цю дату, хоча сам Путіне досить часто виступав перед публікою останніми днями.

Аналітики зазначили, що заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв у себе в Telegram таки написав про річницю початку так званої "СВО". В агресивному тексті він зазначив, що РФ важливо відсунути кордони якихось "загроз" якнайдалі, "навіть якщо це будуть кордони Польщі".

У ISW заявили, що Кремль використовує Медведєва для відвернення уваги від військових невдач Росії.

Повідомляється, що заяву Медведєва прокоментував терорист та військовий злочинець Ігор Гіркін-Стрєлков. Він у себе в Telegram заявив, що все, про що пише заступник голови Ради безпеки РФ, зазвичай реалізується навпаки. Проте Стрєлков зазначив, що з офіційних осіб лише Медведєв наважився нагадати росіянам про те, що 24 лютого 2022 року розпочала повномасштабну війну з Україною. Крім того, Стрєлков також розповів про військові поразки російської армії під Гостомелем, у боях за Херсон та Ізюм.

У звіті також згадується, що Путін спробує представити катастрофічні військові невдачі Росії як необхідний досвід, який Росія використає для підготовки до майбутньої військової агресії з боку НАТО.

Раніше посол РФ у США заявив, що Москва не відступить від цілей в Україні. За словами російського дипломата, ЗС РФ впевнено "рухаються вперед у вирішенні поставлених завдань". Російські сили, воюючи в Україні, якимось чином "захищають Батьківщину".

Також NYT заявили, що Байден вважав, що Зеленського вб'ють і пропонував евакуацію. За даними журналістів, у приватних бесідах із колегами президент США похмуро висловлювався про свої телефонні розмови із Зеленським. За пору року війни між керівниками держав також виникали тертя, стверджують у ЗМІ.

Ще повідомлялося, що активісти у Варшаві розбудили дипломатів із РФ вибухами та сигналами тривоги. На річницю вторгнення поляки та українці влаштували спільну акцію біля будівлі, де мешкають співробітники посольства РФ. Перед входом розмістили плакат із написом "Росія — держава-терорист".