Активісти у Варшаві розбудили дипломатів із РФ вибухами та сигналами тривоги (відео)

На річницю вторгнення поляки та українці влаштували спільну акцію біля будівлі, де мешкають співробітники посольства РФ. Перед входом розмістили плакат із надписом "Росія — держава-терорист".

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У річницю вторгнення, 24 лютого, польські та українські активісти влаштували акцію у Варшаві перед будівлею, де мешкають співробітники посольства Росії. Дипломатів розбудили вибухами та сигналами тривоги. Про це сьогодні вранці Facebook розповіла лідерка української діаспори в Польщі та громадська діячка Наталія Панченко.

Вона опублікувала відповідне відео, на якому видно, як волонтери стоять із великим плакатом Russia Terrorist State ("Росія — держава-терорист").

Акція розпочалася близько о 6 ранку, вона супроводжувалася звуками вибухів та сиреною.

"Сьогодні у Варшаві активісти розбудили російських дипломатів о 6:00 ранку сиреною та звуками вибухів. Так, як вони будять українців уже дев'ятий рік", — написала Панченко.

Нагадаємо, видання Politico повідомило 24 лютого, що у Польщі загальмували підписання десятого пакету міжнародних санкцій проти Російської Федерації. Зокрема, Варшава виступила проти обмежень імпорту синтетичного каучуку, оскільки вони недостатньо сильні.

У річницю нападу Росії на Україну воєнні чиновники США розповіли журналістам, які висновки вони зробили, проаналізувавши події на полі бою між двома країнами.