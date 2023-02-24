Активисты в Варшаве разбудили дипломатов из РФ взрывами и сигналами тревоги (видео)

На годовщину вторжения поляки и украинцы устроили совместную акцию у здания, где живут сотрудники посольства РФ. Перед входом разместили плакат с надписью "Россия — государство-террорист".

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В годовщину вторжения, 24 февраля, польские и украинские активисты устроили акцию в Варшаве перед зданием, где живут сотрудники посольства России. Дипломатов разбудили взрывами и сигналами тревоги. Об этом сегодня утром у себя Facebook рассказала лидер украинской диаспоры в Польше и общественная деятельница Наталка Панченко.

Она опубликовала соответствующее видео, на котором видно, как волонтеры стоят с большим плакатом Russia Terrorist State ("Россия — государство-террорист").

Акция началась около 6 утра, она сопровождалась звуками взрывов и сиреной.

"Сегодня в Варшаве активисты разбудили российских дипломатов в 6:00 утра сиреной и звуками взрывов. Так, как они будят украинцев уже девятый год", — написала Панченко.

Напомним, издание Politico сообщило 24 февраля, что в Польше затормозили подписание десятого пакета международных санкций против Российской Федерации. В частности, Варшава выступила против ограничений на импорт синтетического каучука, так как они недостаточно сильны.

В годовщину нападения России на Украину военные чиновники США рассказали журналистам, какие выводы они сделали, проанализировав события на поле боя между двумя странами.