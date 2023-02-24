"Дроны решают все": Пентагон сделал свои выводы за год вторжения России в Украину

Минобороны США сосредоточится на вопросах защиты ИТ-инфраструктуры, а классическому оружию будет отведена второстепенная роль.

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В годовщину нападения России на Украину военные чиновники США рассказали журналистам, какие выводы они сделали, проанализировав события на поле боя между двумя странами, пишет Breaking Defense.

По мнению представителей Пентагона, главенствующую роль в войнах будущего будут играть беспилотники, а также роботизированные системы под управлением ИИ.

Военные не стали раскрывать все карты, но остановились на основных выводах, на которые обратили особое внимание. По их словам, основной движущей силой станут именно дроны, поскольку они позволяют обороняющейся стороне отлично противостоять классическим видам вооружения типа танков и артиллерии. БПЛА всех видов, которыми воспользовалась Украина, показали прекрасный оборонительный потенциал, позволяющий противостоять превосходящим силам врага. Весь Интернет был завален кадрами горящих русских танков, которые украинцы превосходно уничтожали с помощью мобильных систем типа Javeline и дронами-камикадзе.

Танки никто не списывает со счетов, но их роль в наступательных операциях, особенно в режиме городских боев, стала второстепенной. Артиллерия играет по-прежнему важнейшую роль, но без дронов она не может действовать эффективно. Разведывательные возможности беспилотников играют ключевую роль как для танков, так и для артиллерии.

На море тоже заметно превосходство беспилотных и самоуправляемых снарядов, которые показали свою эффективность на примере уничтоженного крейсера "Москва" и других кораблей оккупантов, подчеркивают в Пентагоне.

[ + – ] Этой украинской ракетой был потоплен крейсер "Москва" Фото: Укроборонпром

В США обращают особое внимание на модернизацию систем ПВО, которые должны не только справляться с классическими самолетами и ракетами врага, но и с низколетящими дронами. Особенно с учетом того, что сегодня акцент делается на массовые атаки целыми роями дронов.

Важнейшую роль в войнах будущего будет играть космическая разведка. Без спутниковых данных от западных союзников Украине пришлось бы очень тяжело. Именно спутниковая разведка позволяет ВСУ всегда быть в курсе даже минимального передвижения войск врага.

[ + – ] Космическая разведка играет важнейшую роль в войнах будущего Фото: Capella Space

Кроме того, в Пентагоне обращают внимание и на ИТ-безопасность, но не столько в ключе хакерских атак на инфраструктуру, а в плане разведки и обнаружения войск. Военные США привели множество примеров, когда мобильная связь на фронте и сообщения в Интернете стали причиной огромных потерь российской армии, ведь обнаружив скопления бойцов или выявив местоположение важных командных пунктов, украинцы их атаковали.

В целом, как подчеркивают в Пентагоне, войны будущего не отбросят старые классические виды вооружений, но они должны быть модернизированы с учетом современных возможностей ИИ, а так же беспилотных систем.

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