"Дрони вирішують все": Пентагон зробив свої висновки за рік вторгнення Росії в Україну

Міноборони США зосередиться на питаннях захисту ІТ-інфраструктури, а класичній зброї буде відведено другорядну роль.

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У річницю нападу Росії на Україну військові чиновники США розповіли журналістам, які висновки вони зробили, проаналізувавши події на полі бою між двома країнами, пише Breaking Defense.

На думку представників Пентагону, чільну роль у війнах майбутнього гратимуть безпілотники, а також роботизовані системи під управлінням ШІ.

Військові не розкривали всі карти, але зупинилися на основних висновках, на які звернули особливу увагу. За їх словами, основною рушійною силою стануть саме дрони, оскільки вони дозволяють стороні, що обороняється, чудово протистояти класичним видам озброєння типу танків і артилерії. БПЛА всіх видів, якими скористалася Україна, показали чудовий оборонний потенціал, що дає змогу протистояти переважаючим силам ворога. Весь Інтернет був завалений кадрами російських танків, що горять, які українці чудово знищували за допомогою мобільних систем типу Javeline і дронами-камікадзе.

Танки ніхто не списує з рахунків, але їхня роль у наступальних операціях, особливо в режимі міських боїв, стала другорядною. Артилерія грає, як і раніше, найважливішу роль, але без дронів вона не може діяти ефективно. Розвідувальні можливості безпілотників відіграють ключову роль як танків, так артилерії.

На морі теж помітна перевага безпілотних та самоврядних снарядів, які показали свою ефективність на прикладі знищеного крейсера "Москва" та інших кораблів окупантів, наголошують у Пентагоні.

[ + – ] Цією українською ракетою було потоплено крейсер "Москва" Фото: Укроборонпром

У США звертають особливу увагу на модернізацію систем ППО, які повинні не тільки справлятися з класичними літаками і ракетами ворога, але і з дронами, що низько летять. Особливо з огляду на те, що сьогодні акцент робиться на масові атаки цілими роями дронів.

Найважливішу роль у війнах майбутнього гратиме космічна розвідка. Без супутникових даних від західних союзників Україні було б дуже важко. Саме супутникова розвідка дозволяє ЗСУ завжди знати навіть мінімальне пересування військ ворога.

[ + – ] Космічна розвідка відіграє важливу роль у війнах майбутнього Фото: Capella Space

Крім того, у Пентагоні звертають увагу і на ІТ-безпеку, але не так у ключі хакерських атак на інфраструктуру, а в плані розвідки та виявлення військ. Військові США навели безліч прикладів, коли мобільний зв'язок на фронті та повідомлення в Інтернеті спричинили величезні втрати російської армії, адже виявивши скупчення бійців або виявивши місце розташування важливих командних пунктів, українці їх атакували.

Загалом, як наголошують у Пентагоні, війни майбутнього не відкинуть старі класичні види озброєнь, але вони мають бути модернізовані з урахуванням сучасних можливостей ШІ, а також безпілотних систем.

Раніше Фокус писав, що солдати змогли управляти робо-псами за допомогою телепатії: як це вдалося.