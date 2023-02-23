Солдати змогли керувати робо-псами за допомогою телепатії: як це вдалося (відео)

Не обійшлося без штучного інтелекту та спеціальної гарнітури HoloLens.

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Австралійські військові протестували спільні дії у наземних операціях у компанії роботів-псів, якими бійці спецпідрозділу змогли керувати силою думки, пише Interesting Engineering.

В австралійській армії діє спеціальний підрозділ Future Land Warfare, який активно співпрацює з вченими Технологічного університету Сіднея, Центром оборонних інновацій та Групою оборонної науки та техніки.

[ + – ] Для управління робо-псом силою думки потрібна гарнітура HoloLens та мінікомп'ютер Raspberry Pi Фото: Соцмережi

Для управління робо-псами використовується гарнітура HoloLens та спеціальний декодер штучного інтелекту на основі Raspberry Pi. ШІ аналізує дані мозкових хвиль і передає їх із зорової кори людини в "мозок" робо-пса за допомогою високотехнологічної біосенсорної гарнітури. Військові стверджують, що освоїти управління роботом зовсім нескладно — їм було достатньо кількох сеансів. Особливо "напружувати мозок" теж не довелося — достатньо було просто візуалізувати свою команду робо-собаці, трохи сконцентрувавшись на завданні.

[ + – ] Спецзагін і робо-пес успішно виконали всі поставлені завдання Фото: Соцмережi

На стендових випробуваннях спецзагін разом з робо-псом успішно виконали зачистку будівлі, а також обійшов периметр, що охороняється. Як зазначили присутні на випробуваннях військові з Міноборони Австралії, вони не мають жодного зауваження ні до дій команди спецпідрозділу, ні до дій бойового робота. Як стверджують військові, вони й надалі мають намір більш активно випробовувати різні роботизовані бойові одиниці для спільних дій на можливих полях битв.

[ + – ] Випробування спільної роботи спецзагону та робо-пса

Раніше Фокус повідомляв, що Китай похвалився найновішим бойовим роботом VU-T10: озброєний гарматою, кулеметами та гранатами.