Солдаты смогли управлять робо-псами при помощи телепатии: как это удалось (видео)

Не обошлось без искусственного интеллекта и специальной гарнитуры HoloLens.

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Австралийские военные протестировали совместные действия в наземных операциях в компании роботов-псов, которыми бойцы спецподразделения смогли управлять силой мысли, пишет Interesting Engineering.

В австралийской армии действует специальное подразделение Future Land Warfare, которое активно сотрудничает с учеными Технологического университета Сиднея, Центром оборонных инноваций и Группой оборонной науки и техники.

[ + – ] Для управления робо-псом силой мысли требуется гарнитура HoloLens и мини-компьютер Raspberry Pi Фото: Соцсети

Для управления робо-псами используется гарнитура HoloLens и специальный декодер искусственного интеллекта на основе Raspberry Pi. ИИ анализирует данные мозговых волн и передает их из зрительной коры человека в "мозг" робо-пса с помощью высокотехнологичной биосенсорной гарнитуры. Военные утверждают, что освоить управление роботом совсем несложно – им было достаточно для этого нескольких сеансов. Особо "напрягать мозг" тоже не пришлось – достаточно было просто визуализировать свою команду робо-собаке, немного сконцентрировавшись на задаче.

[ + – ] Спецотряд и робо-пес успешно выполнили все поставленные задачи Фото: Соцсети

На стендовых испытаниях спецотряд вместе с робо-псом успешно выполнили зачистку здания, а так же обошел охраняемый периметр. Как отметили присутствующие на испытаниях военные из Минобороны Австралии, у них нет ни единого замечания ни к действиям команды спецподразделения, ни к действиям боевого робота. Как утверждают военные, они и дальше намерены более активно испытывать различные роботизированные боевые единицы для совместных действий на возможных полях сражений.

[ + – ] Испытание совместной работы спецотряда и робо-пса

Ранее Фокус сообщал, что Китай похвастался новейшим боевым роботом VU-T10: вооружен пушкой, пулеметами и гранатами.