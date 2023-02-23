Китай похвастался новейшим боевым роботом VU-T10: вооружен пушкой, пулеметами и гранатами

Машина оснащена электродвигателем и разгоняется до 60 км/ч. Управлять ею можно на расстоянии до 15 км, но для этого нужен дрон-ретранслятор.

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На выставке IDEX 2023 в Абу-Даби (ОАЭ) Китай представил новейший наземный беспилотник VU-T10 от компании China North Industries Group Corporation Limited (NORINCO). Подробности сообщил корреспондент издания Shephard.

Машина VU-T10 весом 11 тонн имеет гусеничную платформу и дистанционно управляемую башню. На нее установлена 30-мм пушка и 7,62-мм спаренный пулемет, а также несколько установок с электрическим приводом, стреляющая дымовыми гранатами. Дополнительно на VU-T10 можно поставить управляемую противотанковую систему NORINCO Red Arrow 12, способную атаковать цели за пределами досягаемости.

Разработчики утверждают, что электродвигатель позволяет роботу разгоняться до 60 км/ч по асфальту. Заряда аккумулятора хватает на четыре часа работы. За наведение отвечают две стабилизационные прицельные системы: одна на крыше для обзора на 360 градусов, а вторая — рядом с основным 30-мм орудием.

[ + – ] Робот VU-T10 от NORINCO на выставке IDEX 2023 Фото: Twitter

Дальность связи с наземной станцией управления на базе грузовика составляет до 10 км и может быть увеличена еще на 5 км с помощью дрона-ретранслятора. Руководить VU-T10 можно и с помощью пульта, но в этом случае дистанция ограничена 800 м.

NORINCO утверждает, что VU-T10 подходит для ведения разведки, патрулирования и нанесения ударов. Машина способна выполнять боевые задачи в одиночку или поддерживать пилотируемую боевую технику. Неизвестно, была ли эта система заказана или развернута армией Китая.

Как пишет Defence Express, робота VU-T10 впервые показали в ноябре прошлого года на выставке Airshow China-2022 в Чжугае. Согласно информации от производителей, он оборудован тепловизионными прицелами с круговым обзором, а также видеокамерами на бортах, увеличивающими поле обзора. Дистанционное управление обеспечивает терминал с двумя антеннами. Аналитики сравнивают VU-T10 с российской боевой машиной "Уран-9", но китайская модель обладает лучшей системой связи и ситуационной осведомленностью.

На IDEX 2023 компания MILREM представила своего робота Type-X. Помимо основной пушки, он оснащен установкой для запуска дронов-камикадзе Hunter 2S, которые действуют роями и летают со скоростью 80 км/ч.

Писали также, что в Украине создали боевого робота "Скорпион 2". Он может вести огонь из пулемета, а также запускать БПЛА или вспомогательных роботов поменьше.