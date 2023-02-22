В Украине создали боевого робота "Скорпион 2": стреляет и запускает БПЛА (видео)

"Скорпион 2" оснащен автоматической турелью с пулеметом или гранатометом, чтобы обеспечивать огневую поддержку на уровне роты или целого батальона.

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Украинская компания Temerland разработала беспилотного робота "Скорпион 2", которого предлагает использовать в военных и мирных целях. Фокус собрал подробную информацию об этой машине.

Недавно Минцифры и Фонд развития инноваций запустили проект "Кабинет стартапов", в рамках которого разработчики представляют вице-премьеру Михаилу Федорову свои технологические разработки. Во втором выпуске, опубликованном 9 февраля, засветилась и Temerland.

Представитель компании показал робота "Скорпион 2" и описал его, как высокоточную и многофункциональную роботизированную систему. Машину на гусеничной платформе можно использовать для разминирования, доставки грузов, тушения пожаров и обработки земли в сельскохозяйственной сфере. На видео разработчик показал рабочий прототип "Скорпиона 2", сборка которого обошлась в $60 тысяч.

Что известно о боевом роботе "Скорпион 2"

На своем сайте Temerland сообщает о роботе несколько больше. "Скорпион 2" оснащается автоматической турелью с пулеметом или гранатометом, чтобы обеспечивать огневую поддержку военных на уровне роты или целого батальона, а также патрулирование. Несколько роботов формируют огневой рубеж для более эффективной обороны позиций.

"Скорпион 2" может служить для доставки четырех роботов-сателлитов. Последние призваны вести наблюдение и выступать ретрансляторами для увеличения дальности связи между оператором и основной машиной-носителем. Для выгрузки и подъема роботов-помощников корма "Скорпиона 2" оборудована специальными лифтами, они управляются с помощью пульта. Кроме того, на верхнюю часть платформы устанавливается "дрономет" — средство для запуска БПЛА, вращающееся на 360 градусов.

[ + – ] Инженер демонстрирует "Скорпион 2" Фото: Facebook

В мирное время "Скорпиона" предлагают применять в качестве тягловой платформы для плуга, чтобы вспахивать небольшие поля и труднодоступные участки земли. Гибридный привод позволяет тратить меньше топлива и экономить.

Система управления состоит из 2 бортовых компьютеров NVIDIA Jetson и двух программируемых контроллеров. Оператор может вести "Скорпиона" на расстоянии до 2 км через канал связи WiFi 5 ГГЦ, получая изображение на смартфон, планшет или ноутбук. Робот самостоятельно двигается за ведущим транспортным средством, а также по маршруту, используя GPS.

Характеристики робота "Скорпион 2"

Силовая установка: 2*5 кВт

Мощность двигателя: 20 лс

Электрическое напряжение: 48 В

Емкость аккумулятора: 2 по 60 Ач

Степень защиты: IP65

Рабочая температура: от -25° до +60°

Масса платформы: 370 кг

Клиренс: 177 мм

Недавно сообщали об украинском колесном роботе под названием "Призрак", который разработали два инженера из Ивано-Франковской области. Он способен везти до 200 кг груза и выполнять роль дрона-камикадзе при необходимости.