В Україні створили бойового робота "Скорпіон 2": стріляє та запускає БПЛА (відео)

Скорпіон 2 оснащений автоматичною туреллю з кулеметом або гранатометом, щоб забезпечувати вогневу підтримку на рівні роти або цілого батальйону.

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Українська компанія Temerland розробила безпілотного робота "Скорпіон 2", якого пропонує використовувати у військових та мирних цілях. Фокус зібрав докладну інформацію про цю машину.

Нещодавно Мінцифри та Фонд розвитку інновацій запустили проєкт "Кабінет стартапів", у межах якого розробники представляють віцепрем'єру Михайлу Федорову свої технологічні розробки. У другому випуску, опублікованому 9 лютого, засвітилася і Temerland.

Представник компанії показав робота "Скорпіон 2" і описав його як високоточну та багатофункціональну роботизовану систему. Машину на гусеничній платформі можна використовувати для розмінування, доставки вантажів, гасіння пожеж та обробки землі у сільськогосподарській сфері. На відео розробник показав робочий прототип "Скорпіона 2", збірка якого коштувала $60 тисяч.

Що відомо про бойовий робот "Скорпіон 2"

На своєму сайті Temerland повідомляє про робота дещо більше. "Скорпіон 2" оснащується автоматичною туреллю з кулеметом або гранатометом для забезпечення вогневої підтримки військових на рівні роти або цілого батальйону, а також патрулювання. Декілька роботів формують вогневий рубіж для більш ефективної оборони позицій.

"Скорпіон 2" може служити для доставки чотирьох роботів-сателітів. Останні покликані вести спостереження та виступати ретрансляторами для збільшення дальності зв'язку між оператором та основною машиною-носієм. Для вивантаження та підйому роботів-помічників корму "Скорпіона 2" обладнано спеціальними ліфтами, вони керуються за допомогою пульта. Крім того, на верхню частину платформи встановлюється "дрономет" — засіб для запуску БПЛА, що обертається на 360 градусів.

[ + – ] Інженер демонструє "Скорпіон 2" Фото: Facebook

У мирний час "Скорпіона" пропонують застосовувати як тяглову платформу для плуга, щоб орати невеликі поля та важкодоступні ділянки землі. Гібридний привід дозволяє витрачати менше палива та економити.

Система управління складається з 2 бортових комп'ютерів NVIDIA Jetson та двох програмованих контролерів. Оператор може вести "Скорпіона" на відстані до 2 км через WiFi 5 ГГЦ, отримуючи зображення на смартфон, планшет або ноутбук. Робот самостійно рухається за провідним транспортним засобом, а також за маршрутом, використовуючи GPS.

Характеристики робота "Скорпіон 2"

Силова установка: 2*5 кВт

Потужність двигуна: 20 к. с.

Електрична напруга: 48 В

Місткість акумулятора: 2 по 60 Аг

Ступінь захисту: IP65

Робоча температура: від -25 ° до +60 °

Маса платформи: 370 кг

Кліренс: 177 мм

Нещодавно повідомляли про український колісний робот під назвою "Привид", який розробили два інженери з Івано-Франківської області. Він здатний везти до 200 кг вантажу та виконувати роль дрона-камікадзе за потреби.