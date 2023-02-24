"Должны иметь смысл": Польша заморозила утверждение новых санкций против РФ, — СМИ

Страны не смогли прийти к общему мнению из-за неэффективности ограничений против РФ. В день годовщины полномасштабной войны послы соберутся снова, чтобы согласовать десятый пакет.

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В Польше затормозили подписание десятого пакета международных санкций против Российской Федерации. Об этом сообщает портал Politico.

Европейский Союз не смог подписать юбилейный санкционный пакет, который приурочен к годовщине вторжения России на территорию Украины. Польша выступила против ограничений на импорт синтетического каучука, так как они недостаточно сильны. По остальным пунктам договоренность была достигнута.

"Мы не блокируем санкции. Мы просто хотим, чтобы санкции имели смысл", — заявил польский чиновник на условиях анонимности.

Дипломат ЕС отметил, что сторонники санкций призвали полностью запретить импорт синтетического каучука из РФ, однако некоторые страны полностью зависят от этого, поэтому комиссией было предложено установить лимит квоты на уровне 560 000 метрических тонн.

Чиновник из Польши отметил, что это неэффективно, так как лимит превышает текущий импорт, и смысла от таких санкций нет.

Десятый пакет санкций уже исключает другие моменты. Туда входит запрет на импорт российских алмазов, упрощение санкций в отношении членов семей и окружения олигархов или санкции в отношении отдельных сотрудников государственной атомной компании "Росатом".

Сейчас комиссия ищет компромисс, и 24 февраля состоится еще одна встреча послов из 27 стран Европейского Союза. Ожидается, что они все же подпишут пакет санкций.

Напомним, 24 февраля союзники Украины ввели новые санкции против РФ. Новые ограничения были приурочены к годовщине полномасштабного вторжения ВС РФ. Под санкции, в частности, попали российские министры, чиновники "Росатома" и производители оружия.

22 февраля из постановления СНБО стало известно, что Украина подготовила санкции против РФ. Предусматривается, что в рамках новых санкционных ограничений будут приостановлены все операции с активами, которые принадлежат банкам России.