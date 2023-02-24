"Повинні мати сенс": Польща заморозила затвердження нових санкцій проти РФ, — ЗМІ

Країни не змогли дійти спільної думки через неефективність обмежень проти РФ. У рік повномасштабної війни посли зберуться знову, щоб узгодити десятий пакет.

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У Польщі загальмували підписання десятого пакету міжнародних санкцій проти Російської Федерації. Про це повідомляє портал Politico.

Європейський Союз не зміг підписати ювілейний санкційний пакет, який присвячений роковинам вторгнення Росії на територію України. Польща виступила проти обмежень імпорту синтетичного каучуку, оскільки вони недостатньо сильні. За рештою пунктів домовленості було досягнуто.

"Ми не блокуємо санкції. Ми просто хочемо, щоб санкції мали сенс", — заявив польський чиновник на умовах анонімності.

Дипломат ЄС зазначив, що прихильники санкцій закликали повністю заборонити імпорт синтетичного каучуку з РФ, проте деякі країни повністю залежать від цього, тому комісією було запропоновано встановити ліміт квоти на рівні 560 тисяч метричних тонн.

Чиновник із Польщі зазначив, що це неефективно, оскільки ліміт перевищує поточний імпорт, і сенсу від таких санкцій немає.

Десятий пакет санкцій уже відкидає інші моменти. Туди входить заборона на імпорт російських алмазів, спрощення санкцій щодо членів сімей та оточення олігархів чи санкції щодо окремих співробітників державної атомної компанії "Росатом".

Наразі комісія шукає компроміс, і 24 лютого відбудеться ще одна зустріч послів із 27 країн Європейського Союзу. Очікується, що вони все ж таки підпишуть пакет санкцій.

Нагадаємо, 24 лютого союзники України запровадили нові санкції проти РФ. Нові обмеження були присвячені роковинам повномасштабного вторгнення ЗС РФ. Під санкції, зокрема, потрапили російські міністри, чиновники "Росатому" та виробники зброї.

22 лютого з ухвали РНБО стало відомо, що Україна підготувала санкції проти РФ. Передбачається, що в межах нових санкційних обмежень буде призупинено всі операції з активами, які належать банкам Росії.