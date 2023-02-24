Союзники Украины ввели новые санкции против РФ: кто попал в "черный" список

Новые ограничения были приурочены к годовщине полномасштабного вторжения ВС РФ. Под санкции, в частности, попали российские министры, чиновники "Росатома" и производители оружия.

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Австралия и Новая Зеландия объявили в годовщину вторжения в Украину новые международные санкции против Российской Федерации. Об этом говорится в заявлении на сайте правительства.

24 февраля исполняется год с момента, как Российская Федерация совершила акт агрессии против соседнего государства. В честь этого две далекие от Украины страны решили объявить не только о новых санкциях, но и про пакет военной помощи.

Австралия

В правительстве Австралии ввели финансовые ограничения, запретили поездки в свою страну для 90 человек, а также рассказали о целевых финансовых санкциях в отношении 40 юридических лиц.

В число тех, кому не повезло — российские министры, которые отвечают за энергетику, природные ресурсы, промышленность, образование, трудовые ресурсы, миграцию и здравоохранение.

Попал под санкции один из самых крупных в РФ производителей оружия — концерн "Калашников", разработчик подводных лодок "Адмиралтейские верфи", авиационная компания "Туполев", ракетное конструкторское бюро имени академика В. П. Макеева и Курганмашзавод.

Также страна предоставит бойцам ВСУ дополнительные беспилотные авиационные системы, которые способ обеспечить разведку и наблюдение.

Нова Зеландия

Правительство страны объявило о санкциях против 87 российских граждан, о чем отметила Министр иностранных дел Наная Махута.

"Сегодня мы объявили об одном из крупнейших на сегодняшний день раундов санкций против России, что является еще одной демонстрацией решительного осуждения Новой Зеландией ее незаконных действий", — говорится в заявлении.

В список вошли люди, которые приближены к президенту РФ Владимиру Путину.

Великобритания

Портал Reuters пишет, что страна приняла решение ввести еще больше санкций против РФ в годовщину вторжения в Украину. Туда включили запреты на экспорт всего, что используется на поле боя. Также, нацелены санкции на еще большее количество российских руководителей, в том числе электростанции "Росатом".

"Военная разведка показала, что нехватка компонентов в России в результате санкций уже, вероятно, влияет на их способность производить оборудование для экспорта, такое как бронетехника, ударные вертолеты и системы ПВО", — сообщили в Министерстве иностранных дел Великобритании.

Напомним, 22 февраля из постановления СНБО стало известно, что Украина подготовила санкции против РФ. Предусматривается, что в рамках новых санкционных ограничений будут приостановлены все операции с активами, которые принадлежат банкам России.

5 февраля Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против атомной отрасли России. Под ограничения попали 200 российских компаний. И первая в списке государственная корпорация "Росатом" и ее филиалы.