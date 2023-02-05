"Росатом" и еще 199 компаний: Зеленский ввел санкции против атомной отрасли РФ

Ограничения, как сказано в указе президента, введены сроком на 50 лет. Среди санкций – блокировка активов, запрет на любые торговые операции, аннулирование лицензий и прочее.

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Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против атомной отрасли России. Под ограничения попали 200 российских компаний. И первая в списке государственная корпорация "Росатом" и ее филиалы. Об этом Зеленский заявил в своем вечернем обращении 5 февраля 2023 года.

Соответствующий указ с полным списком российских компаний, попавших под санкции был опубликован на сайте Офиса президента.

В своем обращении Зеленский отметил, что это не последнее решение относительно этой отрасли.

"Смысл наших шагов также и в том, чтобы поддержать усилия наших дипломатов по расширению глобальных санкций на эту часть российской машины агрессии", — сказал президент Украины.

Он подчеркнул, что Россия – это единственное государство в мире, которое позволяет своим военным обстреливать атомные станции и использовать АЭС как прикрытие для обстрелов.

[ + – ] Владимир Зеленский ввел санкции против 200 российских компаний

"Государство-террорист использует атомную ветвь как один из элементов внешней экспансии. Для давления на другие страны. Для соответствующих угроз суверенитету других государств. Все это – достаточные причины, чтобы и атомная отрасль России была под глобальными санкциями. Мы работаем над этим с нашими партнерами", — сказал президент Зеленский.

Полный список из двухсот компаний был опубликован на сайте Офиса президента, как и Указ №57/2023 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 5 февраля 2023 года "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)".

В документе говорится, что санкции введены сроком на 50 лет. Речь идет о российской государственной корпорации по атомной энергии "Росатом", ее дочерних компаниях, ряде институтов и научно-исследовательских центров, заводов и так далее. С полным списком можно ознакомиться здесь.

Среди ограничений: прекращение действия торговых соглашений, блокировка активов, запрет на любые торговые операции, аннулирование лицензий и так далее

Напомним, компания "Росатом" – это государственная российская компания, в состав которой входят все гражданские атомные компании России, предприятия ядерного оружейного комплекса, научно-исследовательские организации, а также атомный ледокольный флот. "Росатом" управляет атомными электростанциями РФ.

Пост генерального директора 11 лет занимал Сергей Кириенко, который теперь является председателем Наблюдательного совета ГК "Росатом". Кириенко находится под санкциями США, Великобритании, Японии и ЕС. Его связывают с отравлением оппозиционного политика Алексея Навального. Кириенко также является доверенным лицом Владимира Путина. Именно его считают автором идеи уничтожения энергетики Украины.