"Росатом" і ще 199 компаній: Зеленський ввів санкції проти атомної галузі РФ

Обмеження, як сказано в указі президента, запроваджено на 50 років. Серед санкцій — блокування активів, заборона будь-яких торгових операцій, анулювання ліцензій та інше.

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Президент України Володимир Зеленський надав чинності рішенню Ради національної безпеки й оборони щодо санкцій проти атомної галузі Росії. Під обмеження потрапили 200 російських компаній. І перша у списку державна корпорація "Росатом" та її філії. Про це Зеленський заявив у своєму вечірньому зверненні 5 лютого 2023 року.

Відповідний указ із повним списком російських компаній, які потрапили під санкції, був опублікований на сайті Офісу президента.

У своєму зверненні Зеленський зазначив, що це не останнє рішення щодо цієї галузі.

"Сенс наших кроків також у тому, щоб підтримати зусилля наших дипломатів щодо розширення глобальних санкцій на цю частину російської машини агресії", — сказав президент України.

Він наголосив, що Росія — це єдина держава у світі, яка дозволяє своїм військовим обстрілювати атомні станції та використовувати АЕС як прикриття для обстрілів.

[ + – ] Володимир Зеленський запровадив санкції проти 200 російських компаній

"Держава-терорист використовує атомну галузь як один з елементів зовнішньої експансії. Для тиску на інші країни. Для відповідних загроз суверенітету інших держав. Все це — достатні причини, щоб й атомна галузь Росії була під глобальними санкціями. Ми працюємо над цим із нашими партнерами", — сказав президент Зеленський.

Повний список із двохсот компаній було опубліковано на сайті Офісу президента, як і Указ №57/2023 "Про рішення Ради національної безпеки й оборони України від 5 лютого 2023 року "Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкції)".

У документі йдеться, що санкції запроваджено терміном на 50 років. Йдеться про російську державну корпорацію з атомної енергії "Росатом", її дочірні компанії, низку інститутів і науково-дослідних центрів, заводів і так далі. З повним списком можна ознайомитись тут.

Серед обмежень: припинення дії торгових угод, блокування активів, заборона будь-яких торгових операцій, анулювання ліцензій тощо

Нагадаємо, компанія "Росатом" — це державна російська компанія, до складу якої входять усі цивільні атомні компанії Росії, підприємства ядерного збройового комплексу, науково-дослідні організації, а також атомний криголамний флот. "Росатом" керує атомними електростанціями РФ.

Посаду генерального директора 11 років обіймав Сергій Кирієнко, який тепер є головою Наглядової ради ДК "Росатом". Кирієнко перебуває під санкціями США, Великої Британії, Японії та ЄС. Його пов'язують з отруєнням опозиційного політика Олексія Навального. Кирієнко також є довіреною особою Володимира Путіна. Саме його вважають автором ідеї знищення енергетики України.