Працював у "Росатомі": у РНБО назвали автора ідеї знищення енергетики України

Заступник голови адміністрації президента Росії Сергій Кирієнко розбирається в енергетиці. Чиновник стрімко піднявся кар'єрними сходами в 90-х роках — він зайняв крісло прем'єра і отримав за це прізвисько "Кіндер-сюрприз".

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Головним ідеологом знищення енергетичної інфраструктури України є заступник голови адміністрації президента Росії Сергій Кирієнко. Про це написав у Twitter секретар Ради національної безпеки та оборони України (РНБО) Олексій Данілов.

У РНБО зазначили, що саме Кирієнко лобіював удари армії РФ по українській енергоінфраструктурі. Крім того, Кирієнко працював головою "Росатому" і добре розуміється на енергетиці, зауважив Данілов.

Українська влада знає імена тих росіян, яким доведеться відповісти за дії країни-агресора, додав він.

"Ми вистоїмо, хоч би як було важко, а ось вирок собі в цивілізованому світі Кирієнко вже підписав", — підсумував секретар РНБО.

Хто такий Сергій Кирієнко

Кирієнко обіймав посаду генерального директора російської держкорпорації з атомної енергії "Росатом" з 2007 по 2016 роки. А 5 жовтня 2016 року Володимир Путін призначив його першим заступником глави адміністрації президента Росії.

[ + – ] Кирієнка звинувачували в причетності до державного дефолту у Росії у 1998 році

РосЗМІ називають його фігурантом великої кількості скандальних публікацій через державний дефолт у РФ у 1998 році. Тоді Кирієнко сам пішов з посади прем'єр-міністра РФ.

Призначення Кирієнка у квітні 1998 року главою уряду Росії стало несподіваним кар'єрним злетом. За це він отримав у народі прізвисько "Кіндер-сюрприз".

Кирієнко повністю повторює ідеї Володимира Путіна щодо розпочатої ним війни в Україні. На його думку, проти Росії зараз воюють "усі країни НАТО" та активно хочуть її розвалити.

"Проти Росії ведеться саме війна і дуже широким фронтом... Є колосальна економічна війна — такої кількості санкцій ще не було в історії проти однієї країни. Іде колосальна війна інформаційна, психологічна, війна з фундаментальними основами російської культури", — говорив він.

У квітні стало відомо, що Кирієнко став куратором Кремля у відносинах з "ЛДНР", він замінив у цьому сенсі заступника глави адміністрації президента РФ Дмитра Козака.

На думку деяких політичних аналітиків, у Кремлі підшукують кандидатури наступників нинішнього президента РФ Володимира Путіна. Імовірні кандидати — Кирієнко, син голови Ради безпеки Миколи Патрушева, мер Москви Сергій Собянін та прем'єр-міністр Михайло Мішустін.

Фокус раніше писав, як Кирієнко потрапив під обстріл у Новій Каховці. Чиновник приїхав до окупованого міста подивитися на зруйновані об'єкти.