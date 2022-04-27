RU
RU
Розділи
Матеріали
Світ Російсько-українська війна

Путін призначив Сергія Кирієнка новим куратором із взаємодії з "ЛДНР", — ЗМІ

146
Сергій Кирієнко куратор ЛДНР
Фото: Радiо Озодлик | Перший заступник глави адміністрації президента Росії Сергій Кирієнко та президент РФ Володимир Путін

Москва має на меті створити єдиний політичний простір з "ЛДНР" із подальшою перспективою входження "республік" до складу Російської Федерації.

У Кремлі з'явився новий куратор у відносинах із квазідержавними утвореннями "ЛДНР", який прийшов на зміну заступнику глави адміністрації президента РФ Дмитра Козака. На цю посаду президент РФ Володимир Путін призначив Сергія Кирієнка, повідомляє агентство "РБК" із посиланням на джерела в російському уряді.

Зазначають, що тепер за взаємодію з представниками "ЛДНР" відповідатиме не управління прикордонного співробітництва під керівництвом Козака, а управління з внутрішньої політики (УВП), де створять новий спеціальний департамент.

Зміна куратора та створення в УВП департаменту взаємодії з самопроголошеними республіками свідчить про намір створити єдиний внутрішньополітичний простір, повідомили у Кремлі. Серед подальших перспектив розгляд сценарію можливого входження "ЛДНР" до складу Росії.

Крім того, ймовірно, кураторством Козака в Кремлі не задоволені, оскільки він відповідав за переговори з реалізації Мінських угод, які, по суті, провалилися.

Також зазначають, що Кірієнко 23 квітня відвідав Донецьк, де зустрівся з керівництвом "ЛДНР". Під час зустрічі сторони обговорювали питання взаємодії між "республіками" Донбасу.

Важливо
Другий етап війни та початок краху "плану Барбаросса"

Раніше повідомляли, що перед воєнним вторгненням Росії, 21 лютого, під час засідання Ради безпеки РФ Глава зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін, плутаючись у словах, вперше озвучив можливість приєднання "ЛДНР" до Росії. Тоді президенту Володимиру Путіну довелося поправити Наришкіна, наголосивши, що Рада безпеки обговорює лише визнання незалежності "республік".