Путін призначив Сергія Кирієнка новим куратором із взаємодії з "ЛДНР", — ЗМІ

Москва має на меті створити єдиний політичний простір з "ЛДНР" із подальшою перспективою входження "республік" до складу Російської Федерації.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

У Кремлі з'явився новий куратор у відносинах із квазідержавними утвореннями "ЛДНР", який прийшов на зміну заступнику глави адміністрації президента РФ Дмитра Козака. На цю посаду президент РФ Володимир Путін призначив Сергія Кирієнка, повідомляє агентство "РБК" із посиланням на джерела в російському уряді.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Зазначають, що тепер за взаємодію з представниками "ЛДНР" відповідатиме не управління прикордонного співробітництва під керівництвом Козака, а управління з внутрішньої політики (УВП), де створять новий спеціальний департамент.

Зміна куратора та створення в УВП департаменту взаємодії з самопроголошеними республіками свідчить про намір створити єдиний внутрішньополітичний простір, повідомили у Кремлі. Серед подальших перспектив розгляд сценарію можливого входження "ЛДНР" до складу Росії.

Крім того, ймовірно, кураторством Козака в Кремлі не задоволені, оскільки він відповідав за переговори з реалізації Мінських угод, які, по суті, провалилися.

Також зазначають, що Кірієнко 23 квітня відвідав Донецьк, де зустрівся з керівництвом "ЛДНР". Під час зустрічі сторони обговорювали питання взаємодії між "республіками" Донбасу.

Важливо

Другий етап війни та початок краху "плану Барбаросса"

Раніше повідомляли, що перед воєнним вторгненням Росії, 21 лютого, під час засідання Ради безпеки РФ Глава зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін, плутаючись у словах, вперше озвучив можливість приєднання "ЛДНР" до Росії. Тоді президенту Володимиру Путіну довелося поправити Наришкіна, наголосивши, що Рада безпеки обговорює лише визнання незалежності "республік".