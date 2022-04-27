Путин назначил Сергея Кириенко новым куратором по взаимодействию с "ЛДНР", — СМИ

Москва намеревается создать единое политическое пространство с "ЛДНР" с дальнейшей перспективой вхождения "республик" в состав Российской Федерации.

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В Кремле появился новый куратор в отношениях с квазигосударственными образованиями "ЛДНР", который пришел на смену заместителю главы администрации президента РФ Дмитрия Козака. На эту должность президент РФ Владимир Путин назначил Сергея Кириенко, сообщает агентство "РБК" со ссылкой на источники в российском правительстве.

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Отмечается, что теперь за взаимодействие с представителями "ЛДНР" будет отвечать не управление по приграничному сотрудничеству под началом Козака, а управление по внутренней политике (УВП), где будет создан новый специальный департамент.

Смена куратора и создание в УВП департамента по взаимодействию с самопровозглашенными республиками свидетельствует о намерении создать единое внутриполитическое пространство, сообщили в Кремле. Среди дальнейших перспектив — рассмотрение сценария возможного вхождения "ЛДНР" в состав России.

Кроме того, вероятно кураторством Козака в Кремле не удовлетворены, поскольку он отвечал за переговоры по реализации Минских соглашений, которые, по сути, провалились.

Также отмечается, что Кириенко 23 апреля посетил Донецк, где встретился с руководством "ЛДНР". Во время встречи стороны обсуждали вопросы взаимодействия между "республиками" Донбасса.

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Ранее сообщалось, что перед военным вторжением России, 21 февраля, во время заседания Совбеза РФ Глава внешней разведки России Сергей Нарышкин, путаясь в словах, впервые озвучил возможность присоединения "ЛДНР" к России. Тогда президенту Владимиру Путину пришлось поправить Нарышкина, подчеркнув, что Совбез обсуждает лишь признание независимости "республик".