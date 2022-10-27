Російська еліта замислюється над поваленням Путіна, — The Economist

Росія вступає у найбурхливіший період своєї історії, а режим Путіна, за словами журналістів, ще ніколи не був таким близьким до зміщення.

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Російська еліта на тлі міжнародної ізоляції та провалів ЗС РФ в Україні починає замислюватися про можливу зміну режиму Володимира Путіна. Про це йдеться у матеріалі видання The Economist.

Журналісти зазначають, що режим Володимира Путіна ніколи не був таким близьким до зміщення. Критика президента посилюється не лише в російському суспільстві, а й серед представників еліти.

The Economist наголошує, що ці факти не означають негайного повалення Володимира Путіна. Однак Росія зараз вступає у найбурхливіший період своєї пострадянської історії, через що країна може стати некерованою.

"Путін не може виграти свою війну, оскільки від початку вона не мала чітких цілей. Втративши так багато, він не може закінчити її без глибокого приниження. Навіть якщо бойові дії в Україні припиняться, повернення до мирного довоєнного життя за його войовничого президентства практично неможливе. Тим часом в економіці починають проявлятися наслідки санкцій і відтоку найбільш кваліфікованих та освічених членів робочої сили”, — йдеться у матеріалі видання.

Крах режиму Володимира Путіна, за словами журналістів, може наблизити воєнний стан на всій території Росії. До того ж, під загрозою опиниться не лише російський президент, а й його найближче оточення, яке підтримало вторгнення в Україну й оголошення часткової мобілізації.

Окремо видання прокоментувало ситуацію із журналісткою Ксенією Собчак, якій через кримінальну справу довелося виїхати з країни. Звинувачення на адресу телеведучої The Economist пояснює тим, що "еліта почала пожирати своїх".

Політичний аналітик Аббас Галлямов, який свого часу працював в адміністрації Путіна, стверджує, що в Кремлі вже почали розглядати кандидатури можливих наступників глави держави. У цьому списку, за словами експерта, опинилися син керівника Ради безпеки Миколи Патрушева, заступник голови АП Сергій Кирієнко, мер Москви Сергій Собянін і прем'єр-міністр Михайло Мішустін, який може укласти перемир'я із силовиками та стати більш поміркованим переговорником у діалозі із Заходом. У боротьбі за владу, як пише видання, також активізувалася більш агресивна група, до якої входять власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин і голова Чечні Рамзан Кадиров.

Про ослаблення впливу Володимира Путіна в Кремлі напередодні повідомляв колишній американський розвідник Ден Гоффман. Ексспівробітник ЦРУ впевнений, що майбутнє режиму російського президента опинилося під загрозою через провали ЗС РФ в Україні.

Також у ЗМІ з'являлася інформація про погіршення стану здоров'я Володимира Путіна. Поганий апетит і помітна худорлявість можуть бути наслідком онкологічного захворювання, з яким бореться російський президент.