"Постійна нудота, кашель, схуд на 8 кг": родичі турбуються про здоров'я Путіна, — ЗМІ

За даними журналістів, поганий апетит та інші симптоми захворювання президента РФ викликані прийомом медикаментів та специфічною дієтою при онкології. За останні кілька місяців стала помітною худорлявість, а минулими вихідними Путін звертався до лікарів і проходив огляд.

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Родичам російського президента Володимира Путіна все частіше доводиться турбуватися про його здоров'я, вони зазначають напади кашлю, нудоти та поганий апетит. Про це пише The Mirror із посиланням на джерела.

Близьке оточення глави Кремля зазначає про худорлявість і кашель президента, такі симптоми стають дедалі помітнішими. Кремлівська еліта побоюється, що це вважатимуть ознакою погіршення здоров'я. За останні кілька місяців президент Росії схуд на 8 кг.

За даними джерел, минулими вихідними Путін звертався до лікарів і проходив огляд.

"Як Путін, так і його родичі, і лікарі, стурбовані нападами кашлю президента, а також постійною нудотою і поганим апетитом через прийом медикаментів і специфічну дієту при онкології", — повідомляють джерела.

Минулого тижня російське ТБ показало президента на зустрічі з головою Магаданської області Сергієм Носовим, але подібні зустрічі, зазначають журналісти, можуть бути постановними, записаними заздалегідь.

Незважаючи на проблеми зі здоров'ям, Путін проводить наради.

Незважаючи на необхідність та проходження медичних процедур, президент читає ранкову та вечірню доповіді Міноборони РФ, а також бере участь у нарадах з чиновниками у режимі відеозв'язку.

Минулого вікенду Путін проводив "розбір польотів" на предмет аварії винищувача Су-30 в Іркутську за участю представників військового блоку.

Він усіх вичитував і зривався на крик, у своїй промові вживав і знецінювальну лексику. Найбільше дісталося Сергію Шойгу, який, хоч і відсторонений від ухвалення рішень до Міноборони, але іноді бере участь у президентських нарадах.

Нагадаємо, що "референдуми" у чотирьох регіонах України викликали розкол у Кремлі на провоєнний та переговорний табори. Але сам Путін не хоче мирних переговорів з Україною навіть на тлі можливої втрати Херсона.

Раніше Фокус повідомляв, що держсекретар США Ентоні Блінкен не бачить ознак того, що Путін згоден на дипломатичне рішення щодо України.