"Постоянная тошнота, кашель, похудел на 8 кг": родственники беспокоятся о здоровье Путина, — СМИ

По данным журналистов, плохой аппетит и другие симптомы заболевания президента РФ вызваны приемом медикаментов и специфической диетой при онкологии. За последние несколько месяцев стала заметной худоба, а в минувшие выходные Путин обращался к врачам и проходил осмотр.

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Родственникам российского президента Владимира Путина все чаще приходится беспокоиться о его здоровье, они отмечают приступы кашля, тошноты и плохой аппетит. Об этом пишет The Mirror со ссылкой на источники.

Близкое окружение главы Кремля отмечает худобу и кашель президента, такие симптомы становятся все заметнее. Кремлевская элита опасается, что это сочтут признаком ухудшающегося здоровья. За последние несколько месяцев президент России похудел на 8 кг.

По данным источников, в минувшие выходные Путин обращался к врачам и проходил осмотр.

"Как Путин, так и его родственники, и лечащие врачи, обеспокоены приступми кашля президента, а также постоянной тошнотой и плохим аппетитом из-за приема медикаментов и специфической диеты при онкологии", — сообщают источники.

На минувшей неделе российское ТВ показало президента на встрече с главой Магаданской области Сергеем Носовым, но подобные встречи, отмечают журналисты, могут быть постановочными, записанными заранее.

Несмотря на проблемы со здоровьем, Путин проводит совещания

Несмотря на необходимость и прохождении медицинских процедур, президент читает утренний и вечерний доклады Минобороны РФ, а также участвует в совещаниях с чиновниками в режиме видеосвязи.

В минувший уик-энд Путин проводил "разбор полетов" на предмет крушения истребителя Су-30 в Иркутске с участием представителей военного блока.

Он всех отчитывал и срывался на крик, при этом употреблял и обсценную лексику. Больше всего досталось Сергею Шойгу, который, хотя и отстранен от принятия решений в Минобороны, но иногда участвует в президентских совещаниях.

Напомним, что "референдумы" в четырех регионах Украины вызвали раскол в Кремле на провоенный и переговорный лагеря. Но сам Путин не хочет мирных переговоров с Украиной, даже на фоне возможной потери Херсона.

Ранее Фокус сообщал, что госсекретарь США Энтони Блинкен не видит признаков того, что Путин согласен на дипломатическое решение по Украине.