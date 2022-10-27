Российская элита задумывается о свержении Путина, — The Economist

Россия вступает в самый бурный период своей истории, а режим Путина, по словам журналистов, еще никогда не был так близко к смещению.

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Российская элита на фоне международной изоляции и провалов ВС РФ в Украине начинает задумываться о возможной смене режима Владимира Путина. Об этом говорится в материале издания The Economist.

Журналисты отмечают, что режим Владимира Путина никогда не был так близко к смещению. Критика президента усиливается не только в российском обществе, но и среди представителей элиты.

The Economist подчеркивает, что эти факты не означают немедленное свержение Владимира Путина. Однако, Россия сейчас вступает в самый бурный период своей постсоветской истории, из-за чего страна может стать неуправляемой.

"Путин не может выиграть свою войну, поскольку с самого начала она не имела четких целей. Потеряв так много, он не может закончить ее без глубокого унижения. Даже если боевые действия в Украине прекратятся, возвращение к мирной довоенной жизни при его воинственном президентстве практически невозможно. Тем временем в экономике начинают проявляться последствия санкций и оттока наиболее квалифицированных и образованных членов рабочей силы", — говорится в материале издания.

Крах режима Владимира Путина, по словам журналистов, может приблизить военное положение на всей территории России. Более того, под угрозой окажется только сам российский президент, но и его ближайшее окружение, поддержавшее вторжение в Украину и объявление частичной мобилизации.

Отдельно издание прокомментировало ситуацию с журналисткой Ксенией Собчак, которой из-за уголовного дела пришлось выехать из страны. Обвинения в адрес телеведущей The Economist объясняет тем, что "элита начала пожирать своих".

Политический аналитик Аббас Галлямов, который в свое время работал в администрации Путина, утверждает, что в Кремле уже начали рассматривать кандидатуры возможных преемников главы государства. В этом списке, по словам эксперта, оказались сын руководителя Совета безопасности Николая Патрушева, замглавы АП Сергей Кириенко, мэр Москвы Сергей Собянин и премьер-министр Михаил Мишустин, который может заключить перемирие с силовиками и стать более умеренным переговорщиком в диалоге с Западом. В борьбе за власть, как пишет издание, также активизировалась более агрессивная группа, в которую входят владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин и глава Чечни Рамзан Кадыров.

Об ослаблении влияния Владимира Путина в Кремле накануне сообщал бывший американский разведчик Ден Хоффман. Экс-сотрудник ЦРУ уверен, что будущее режима российского президента оказалось под угрозой из-за провалов ВС РФ в Украине.

Также в СМИ появлялась информация об ухудшении состояния здоровья Владимира Путина. Плохой аппетит и заметная худоба могут быть следствием онкологического заболевания, с котороым борется российский президент.