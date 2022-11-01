Работал в "Росатоме": в СНБО назвали автора идеи уничтожения энергетики Украины

Замглавы администрации президента России Сергей Кириенко разбирается в энергетике. Чиновник стремительно поднялся по карьерной лестнице в 90-х годах — он занял кресло премьера и получил за это прозвище "Киндер-сюрприз".

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Главным идеологом уничтожения энергетической инфраструктуры Украины является замглавы администрации президента России Сергей Кириенко. Об этом написал в Twitter секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов.

В СНБО отметили, что именно Кириенко лоббировал удары армии РФ по украинской энергоинфраструктуре. В добавок к этому, Кириенко работал главой "Росатома" и хорошо разбирается в энергетике, заметил Данилов.

Украинские власти знают поименно тех россиян, которым придется ответить за действия страны-агрессора, добавил он.

"Мы выстоим, как бы ни было трудно, а вот приговор себе в цивилизованном мире Кириенко уже подписал", — заключил секретарь СНБО.

Кто такой Сергей Кириенко

Кириенко занимал пост генерального директора российской госкорпорации по атомной энергии "Росатом" с 2007 по 2016 годы. А 5 октября 2016 года Владимир Путин назначил его первым заместителем главы администрации президента России.

[ + – ] Кириенко обвиняли в причастности к государственному дефолту в России в 1998 году

РосСМИ называют его фигурантом большого количества скандальных публикаций из-за государственного дефолта в РФ в 1998 году. Тогда Кириенко сам ушел с поста премьер-министра РФ.

Назначение Кириенко в апреле 1998 года главой правительства России стало неожиданным карьерным взлетом. За это он получил в народе прозвище "Киндер-сюрприз".

Кириенко полностью повторяет идеи Владимира Путина о развязанной им войне в Украине. По его мнению, против России сейчас воюют "все страны НАТО" и активно хотят ее развалить.

"Против России ведется именно война и очень широким фронтом… Есть колоссальная экономическая война — такого количества санкций еще не было в истории против одной страны. Идет колоссальная война информационная, психологическая, война с фундаментальными основами российской культуры", — говорил он.

В апреле стало известно, что Кириенко стал куратором Кремля в отношениях с "ЛДНР", он заменил в этом смысле замглаву администрации президента РФ Дмитрия Козака.

По мнению некоторых политических аналитиков, в Кремле подыскивают кандидатуры преемников нынешнего президента РФ Владимира Путина. Вероятные кандидаты — Кириенко, сын главы Совета безопасности Николая Патрушева, мэр Москвы Сергей Собянин и премьер-министр Михаил Мишустин.

Фокус ранее писал, как Кириенко попал под обстрел в Новой Каховке. Чиновник приехал в оккупированный город посмотреть на разрушенные объекты.