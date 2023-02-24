Союзники України ввели нові санкції проти РФ: хто потрапив до "чорного" списку

Нові обмеження були присвячені річниці повномасштабного вторгнення ЗС РФ. Під санкції, зокрема, потрапили російські міністри, чиновники "Росатому" та виробники зброї.

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Австралія та Нова Зеландія оголосили в річницю вторгнення в Україну нові міжнародні санкції проти Російської Федерації. Про це йдеться в заяві на сайті уряду.

24 лютого виповнюється рік із моменту, як Російська Федерація здійснила акт агресії проти сусідньої держави. До цієї дати дві далекі від України країни вирішили оголосити не лише про нові санкції, а й про пакет військової допомоги.

Австралія

В уряді Австралії запровадили фінансові обмеження, заборонили поїздки до своєї країни для 90 осіб, а також розповіли про цільові фінансові санкції щодо 40 юридичних осіб.

Серед тих, кому не пощастило, — російські міністри, які відповідають за енергетику, природні ресурси, промисловість, освіту, трудові ресурси, міграцію та охорону здоров'я.

Потрапив під санкції один із найбільших у РФ виробників зброї — концерн "Калашников", розробник підводних човнів "Адміралтейські верфі", авіаційна компанія "Туполєв", ракетне конструкторське бюро імені академіка В. П. Макеєва та "Курганмашзавод".

Також країна надасть бійцям ЗСУ додаткові безпілотні авіаційні системи, які можуть забезпечити розвідку та спостереження.

Нова Зеландія

Уряд країни оголосив про санкції проти 87 російських громадян, про що наголосила міністерка закордонних справ Наная Магута.

"Сьогодні ми оголосили про один із найбільших на сьогодні раундів санкцій проти Росії, що є ще однією демонстрацією рішучого засудження Новою Зеландією її незаконних дій", — ідеться в заяві.

До списку увійшли люди, наближені до президента РФ Володимира Путіна.

Великобританія

Портал Reuters пише, що країна ухвалила рішення запровадити ще більше санкцій проти РФ у річницю вторгнення в Україну. Туди включили заборони експорту всього, що використовується на полі бою. Також націлені санкції на ще більшу кількість російських керівників, у тому числі електростанції "Росатом".

"Військова розвідка показала, що нестача компонентів у Росії внаслідок санкцій уже, ймовірно, впливає на їхню здатність виробляти обладнання для експорту, таке як бронетехніка, ударні вертольоти й системи ППО", — повідомили в міністерстві закордонних справ Великобританії.

Нагадаємо, 22 лютого з ухвали РНБО стало відомо, що Україна підготувала санкції проти РФ. Передбачається, що в межах нових санкційних обмежень буде призупинено всі операції з активами, які належать банкам Росії.

5 лютого Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про санкції проти атомної галузі Росії. Під обмеження потрапили 200 російських компаній. І перша в списку державна корпорація "Росатом" і її філії.