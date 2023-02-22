Україна підготувала санкції проти РФ: кого торкнуться нові обмеження

Передбачається, що в межах нових санкційних обмежень буде призупинено всі операції з активами, що належать банкам Росії.

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Уряд України має намір запровадити санкції проти фінансових установ Російської Федерації. Обмеження торкнуться всіх російських банків, зокрема Центробанку. Про це свідчать дані у проєкті постанови РНБО "Про застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до фінансових установ Російської Федерації".

У документі сказано, що обмеження України діятимуть 50 років, вони торкнуться всіх банків Росії. До списку санкцій також внесли всі небанківські кредитні організації, операторів платіжних систем, професійних учасників фондового ринку, страхові компанії, інвестиційні фонди й інші установи, що надають фінансові послуги. Також буде заборонено всі операції з активами цих компаній.

Крім того, рішенням РНБО анулюється реєстрація російських платіжних систем. Також будуть введені інші заборони, наприклад:

на ділові відносини, зокрема кореспондентські із фінансовими установами Росії;

на операції з фінансовими установами РФ;

для придбання цінних паперів та інших фінансових інструментів, емітентами яких є фінансові установи країни-агресора.

За інформацією народного депутата Ярослава Железняка, у розробці цих санкцій брав участь Національний банк України.

"Це потужний крок і приклад для наслідування наших міжнародних партнерів", — написав він.

Санкції проти РФ також вводять США та Євросоюз

У Європейському союзі майже узгодили новий набір економічних заходів проти Росії на 11 мільярдів євро та санкції проти іранських компаній, які постачають ЗС РФ ударні дрони.

"Пакет націлений на технології та компоненти, які російські військові або пов'язані з ними компанії можуть купувати лише у європейських та інших західних постачальників. Нові заходи ЄС тісно узгоджуються з Вашингтоном і Великою Британією", — пише газета The Wall Street Journal 22 лютого 2023 року.

Західні чиновники визнали, що багато заходів впливу на здатність Росії фінансувати війну, враховуючи енергетичні ембарго та фінансові санкції, вже вжито. Зараз їх увага переключилася на закриття лазівок і запобігання можливості ухилення від санкцій.

Нагадаємо, 5 лютого Президент України Володимир Зеленський надав чинності рішенню Ради національної безпеки й оборони про санкції проти атомної галузі Росії. Під обмеження потрапили 200 російських компаній. І перша у списку державна корпорація "Росатом" та її філії.

А 28 січня Зеленський ввів санкції проти 185 компаній та осіб, які причетні до перевезення військових РФ та техніки до зони бойових дій в Україні. У списку опинився завод "Беларуськалий".