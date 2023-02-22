Украина подготовила санкции против РФ: кого коснутся новые ограничения

Предусматривается, что в рамках новых санкционных ограничений будут приостановлены все операции с активами, которые принадлежат банкам России.

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Правительство Украины намерено ввести санкции против финансовых учреждений Российской Федерации. Ограничения коснутся всех российских банков, в том числе и Центробанка. Об этом свидетельствуют данные в проекте постановления СНБО "О применении секторальных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к финансовым учреждениям Российской Федерации".

В документе сказано, что ограничения Украины будут действовать 50 лет, они коснутся всех банков России. В санкционный список также внесли все небанковские кредитные организации, операторов платежных систем, профессиональных участников фондового рынка, страховые компании, инвестиционные фонды и другие учреждения, предоставляющие финансовые услуги. Также будут запрещены все операции с активами этих компаний.

Кроме того, решением СНБО аннулируется регистрация российских платежных систем. Также будут введены и другие запреты, например:

на деловые отношения, в том числе корреспондентские с финансовыми учреждениями России.

на сделки с финансовыми учреждениями РФ

на приобретения ценных бумаг и других финансовых инструментов, эмитентами которых являются финансовые учреждения страны-агрессора.

По информации народного депутата Ярослава Железняка, в разработке этих санкций принимал участие Национальный банк Украины.

"Это мощный шаг и пример для подражания нашим международным партнерам", – написал он.

Санкции против РФ также вводят США и Евросоюз

В Европейском союзе почти согласовали новый набор экономических мер против России на 11 миллиардов евро и санкции против иранских компаний, которые поставляют ВС РФ ударные дроны.

"Пакет нацелен на технологии и компоненты, которые российские военные или связанные с ними компании могут покупать только у европейских и других западных поставщиков. Новые меры ЕС тесно согласовываются с Вашингтоном и Великобританией", — пишет газета The Wall Street Journal 22 февраля 2023 года.

Западные чиновники признали, что многие меры влияния на способность России финансировать войну, включая энергетические эмбарго и финансовые санкции, уже приняты. Сейчас их внимание переключилось на закрытие лазеек и предотвращение возможности уклонения от санкций.

Напомним, 5 февраля Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против атомной отрасли России. Под ограничения попали 200 российских компаний. И первая в списке государственная корпорация "Росатом" и ее филиалы.

А 28 января Зеленский ввел санкции против 185 компаний и лиц, имеющих отношение к перевозке военных РФ и техники в зону боевых действий в Украине. В списке оказался завод "Беларуськалий".