Знову багатополярний світ: посол РФ у США заявив, що Москва не відступить від цілей в Україні

За словами російського дипломата, ЗС РФ впевнено "рухаються вперед у вирішенні поставлених завдань". Російські сили, воюючи в Україні, якимось чином "захищають Батьківщину".

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Росія не відмовлятиметься від своїх цілей в Україні. Про це заявив посол РФ у США Анатолій Антонов виданню Newsweek.

За його словами, підтримка України Сполученими Штатами не змусить Москву відмовитися від планів побудови так званого багатополярного світу, який нібито заснований на Статуті ООН.

"Невже хтось вірить, що такі заходи змусять нашу країну відмовитись від самостійного курсу, звернути з обраного шляху до багатополярного світу?" — Зауважив Антонов.

Також він заявив, що постачання зброї Україні лише затягують війну і нібито не сприяють наближенню миру. Примітно, що, на думку російського дипломата, ЗС РФ упевнено рухається вперед у вирішенні поставлених завдань. Він зазначив, що російські сили, воюючи в Україні, якимось чином "захищають Батьківщину".

"Наших військових підтримує вся країна!" — Сказав Антонов журналістам.

Крім того, російський посол не погоджується з тим, що Росія ізольована від міжнародного співтовариства санкціями. Він заявив, що у РФ все добре з економікою і вона показує зростання через можливості, що розвиваються, з "імпортозаміщення".

"Сільське господарство Росії демонструє вражаючі та варті заздрості результати порівняно з багатьма країнами", — додав він.

Що стосується зовнішньої політики РФ, то, як сказав Антонов, Москва насправді співпрацює з міжнародною спільнотою, але лише з тими країнами, які готові співпрацювати з нею на "рівних умовах". Щоправда, про які конкретно держави йдеться, він не уточнив.

Нагадаємо, що США в річницю війни оголосили про пакет допомоги на 2 мільярди доларів. В американському відомстві заявили, що світ продовжить стояти поряд з Україною, допоки війну, розпочату Росією, не буде закінчено. Новий пакет оборонної підтримки спрямовано на підвищення боєздатності української армії.

Ще нагадаємо, що Росію виключили з FATF. Так, Міжнародна група із протидії відмиванню брудних грошей (FATF) проігнорувала прохання України додати до чорного списку країн високого ризику Росію. Глава офісу президента Андрій Єрмак вважає, що навіть таке рішення Україна може вважати досить серйозним успіхом.

Також у США пояснили, чому заморожені активи РФ не віддадуть Україні. У Білому домі наголосили, що країни G7 підтримають план реконструкції української інфраструктури, розроблений Києвом. Також буде вивчено інші життєздатні варіанти підтримки гуманітарних потреб України.