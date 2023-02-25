Снова многополярный мир: посол РФ в США заявил, что Москва не отступит от целей в Украине

По словам российского дипломата, ВС РФ уверено "движутся вперед в решении поставленных задач". Российские силы, воюя в Украине, каким-то образом "защищают Отечество".

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Россия не будет отказываться от своих целей в Украине. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов изданию Newsweek.

По его словам, поддержка Украины Соединенными Штатами не заставит Москву отказаться от планов построения так называемого "многополярного мира", который якобы основан на Уставе ООН.

"Неужели кто-то верит, что такие меры заставят нашу страну отказаться от самостоятельного курса, свернуть с избранного пути к многополярному миру?" — отметил Антонов.

Также он заявил, что поставки оружия Украине только затягивают войну и якобы не способствуют приближению мира. Примечательно, что, по мнению российского дипломата, ВС РФ уверено "движутся вперед в решении поставленных задач". Он отметил, что российские силы, воюя в Украине, каким-то образом "защищают Отечество".

"Наших военных поддерживает вся страна!" — сказал Антонов журналистам.

Кроме того, российский посол не согласен с тем, что Россия изолирована от международного сообщества санкциями. Он заявил, что у РФ все хорошо с экономикой и она показывает рост из-за развивающихся возможностей по "импортозамещению".

"Сельское хозяйство России демонстрирует впечатляющие и завидные результаты по сравнению со многими странами", — добавил он.

Что касается внешней политики РФ, то, как сказал Антонов, Москва на самом деле сотрудничает с международным сообществом, но только с теми странами, которые готовы сотрудничать с ней на "равных условиях". Правда, о каких конкретно государства идет речь он не уточнил.

Напомним, что США в годовщину войны объявили о пакете помощи на 2 миллиарда долларов. В американском ведомстве заявили, что мир продолжит стоять рядом с Украиной, пока война, начатая Россией, не будет закончена. Новый пакет оборонительной поддержки направлен на повышение боеспособности украинской армии.

Еще напомним, что Россию исключили из FATF. Так, Международная группа по противодействию отмыванию грязных денег (FATF) проигнорировала просьбу Украины добавить в черный список стран высокого риска Россию. Глава Офиса президента Андрей Ермак считает, что даже такое решение Украина может считать довольно серьезным успехом.

Также в США объяснили, почему замороженные активы РФ не отдадут Украине. В Белом доме подчеркнули, что страны G7 поддержат план реконструкции украинской инфраструктуры, разработанный Киевом. Также будут изучены другие жизнеспособные варианты поддержки гуманитарных потребностей Украины.