Никаких успехов: в ISW рассказали, почему Путин не комментировал годовщину войны с Украиной

По словам аналитиков, Путин попытается представить катастрофические военные неудачи России как необходимый опыт, который Россия будет использовать для подготовки к будущей военной агрессии со стороны НАТО.

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Президент России Владимир Путин или еще кто-то из Кремля не прокомментировали годовщину начала полномасштабного вторжения РФ в Украину из-за отсутствия военных успехов у ВС РФ. Об этом заявили аналитики американского Института изучения войны (ISW).

В новом отчете от 24 февраля сказано, что Россия не смогла достичь ни одной из заявленных целей и не добилась значительных территориальных завоеваний с июля 2022 года. Поэтому в администрации президента РФ никак не решились прокомментировать эту дату, хотя сам Путине довольно часто выступал перед публикой в последние дни.

Аналитики отметили, что заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев у себя в Telegram все-таки написал о годовщине начала так называемой "СВО". В агрессивном тексте он отметил, что РФ важно отодвинуть границы неких "угроз" как можно дальше, "даже если это будут границы Польши".

В ISW заявили, что Кремль использует Медведева для отвлечения внимания от военных неудач России.

Сообщается, что заявление Медведева прокомментировал террорист и военный преступник Игорь Гиркин-Стрелков. Он у себя в Telegram заявил, что все, о чем пишет зампред Совбеза РФ, обычно реализуется наоборот. Однако Стрелков отметил, что из официальных лиц лишь Медведев решился напомнить россиянам о том, что 24 февраля 2022 года начала полномасштабная война с Украиной. Кроме того, Стрелков также рассказал о военных поражения российской армии под Гостомелем, в боях за Херсон и Изюм.

В отчете также упоминается, что Путин попытается представить катастрофические военные неудачи России как необходимый опыт, который Россия будет использовать для подготовки к будущей военной агрессии со стороны НАТО.

Ранее посол РФ в США заявил, что Москва не отступит от целей в Украине. По словам российского дипломата, ВС РФ уверено "движутся вперед в решении поставленных задач". Российские силы, воюя в Украине, каким-то образом "защищают Отечество".

Также NYT заявили, что Байден считал, что Зеленского убьют и предлагал эвакуацию. По данным журналистов, в частных беседах с коллегами президент США мрачно высказывался о своих телефонных разговорах с Зеленским. За время года войны между руководителями государств также возникали трения, утверждают в СМИ.

Еще сообщалось, что активисты в Варшаве разбудили дипломатов из РФ взрывами и сигналами тревоги. На годовщину вторжения поляки и украинцы устроили совместную акцию у здания, где живут сотрудники посольства РФ. Перед входом разместили плакат с надписью "Россия — государство-террорист".