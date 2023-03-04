Джо Байден переніс операцію з видалення злоякісної пухлини, – Білий дім

За словами лікаря американського президента, хірургічне втручання відбулося у лютому поточного року, а результати біопсії показали, що це був базальноклітинний рак шкіри.

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Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден переніс хірургічну операцію з видалення злоякісної пухлини із грудей 16 лютого 2023 року. Про це стало відомо з листа доктора Кевіна О'Коннора, опублікованого на офіційному сайті Білого дому.

"16 лютого в Національному військово-медичному центрі Уолтера Ріда президенту видалили пошкодження шкіри грудної клітки в рамках комплексної оцінки стану здоров'я", — йдеться у повідомленні.

За словами О'Коннора, операція пройшла успішно, місце видалення пухлини добре зажило. Біопсія показала, що Джо Байден мав базальноклітинний рак шкіри.

Медик також зазначив, що американський лідер продовжить перебувати під наглядом дерматологів.

"Осередки базальноклітинної карциноми не схильні до "поширення" або метастазування, як це відомо при деяких більш серйозних ракових захворюваннях шкіри, таких як меланома або плоскоклітинний рак", — сказав Кевін О'Коннор.

Нагадаємо, що за даними Daily Mail, на 11 січня у першої леді США Джілл Байден була запланована операція з видалення новоутворення над правим оком. Повідомлялося, що дружині американського президента діагностували рак шкіри.

Ще ми писали про те, що 13 лютого російські журналісти повідомили, що у РФ засекретили контракти про онкологічні обстеження Володимира Путіна. Представники ЗМІ, які раніше мали доступ до документів, наголосили, що з російського сайту держзакупівель зникли дані, що вказують на те, що президент РФ періодично відвідує онколога.

За даними Newsweek від 26 лютого, багато західних експертів сумніваються в правдивості чуток про невиліковні захворювання, на які нібито страждає Володимир Путін. Директор консалтингової фірми Mayak Intelligence Марк Галеотті вбачає у цих повідомленнях видавання бажаного за дійсне.