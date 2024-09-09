Чотири небезпечні помилки: учений розвінчав основні міфи про шкоду сонцезахисного крему

У періоди, коли сонце є нашим постійним супутником протягом дня, немає нічого важливішого, ніж захист шкіри від його променів. Однак є низка усталених небезпечних думок з цього приводу, які вирішив розвінчати відомий експерт.

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Недавні обговорення в соціальних мережах привернули увагу багатьох до сонцезахисних кремів: деякі люди стверджують, що від них більше шкоди, ніж користі. Це викликало стурбованість експертів у галузі охорони здоров'я, таких як Тімоті Колфілд, який рішуче виступає проти цих оманливих заяв і вирішив раз і назавжди розвіяти найпопулярніші міфи на цю тему, пише Knowridge.

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Визнаний експерт у галузі охорони здоров'я, Тімоті Колфілд був вражений сміливими і необґрунтованими твердженнями, що циркулюють в Інтернеті, такими як "Сонце не викликає рак, його викликають сонцезахисні засоби" або "Засмага — це весь необхідний захист". Він попереджає, що ці небезпечні ідеї не мають наукового обґрунтування і можуть призвести до серйозних наслідків для здоров'я. Наукові дані вже не вперше підтверджують, що використання сонцезахисного крему є найважливішим заходом захисту від раку шкіри.

Колфілд підкреслив, що численні дослідження підтвердили безпеку та ефективність сонцезахисних засобів. Одним з останніх прикладів цього є дослідження, опубліковане в журналі Cureus, яке довело важливість фактора захисту від сонця (SPF) під час захисту від розвитку меланоми. Ідея про те, що сонцезахисний крем шкідливий, не має під собою жодних переконливих доказів, зазначив Колфілд. Навпаки, відмова від сонцезахисного крему підвищує ризик розвитку раку шкіри.

Найважча форма такого раку — меланома, безпосередньо пов'язана з впливом ультрафіолетових (УФ) променів сонця, і солярії також роблять значний внесок у цей ризик. Доведено, що сонцезахисні креми, особливо засоби з SPF 15 або вище, знижують ризик розвитку деяких видів раку шкіри на 40-50%. Він також відіграє важливу роль у запобіганні передчасному старінню шкіри.

Незважаючи на переваги, існує кілька міфів про сонцезахисні креми, які Колфілд прагне розвінчати. Один із поширених міфів полягає в тому, що інгредієнти сонцезахисних кремів небезпечні. Деякі люди висловлюють занепокоєння з приводу таких хімічних речовин, як оксибензон. Однак дослідження показують, що навіть якщо в організм потрапляє мінімальна кількість цієї речовини, вона не є шкідливою.

Ще один поширений міф — про те, що сонцезахисний крем спричиняє дефіцит вітаміну D. Фонд боротьби з раком шкіри з'ясував, що регулярне використання сонцезахисного крему не перешкоджає виробленню вітаміну D, оскільки достатню кількість вітаміну D можна отримати від 10 хвилин перебування на сонці кілька разів на тиждень, навіть якщо користуватися сонцезахисним кремом, або з дієтичних джерел.

Крім того, хибна думка про те, що людям із темною шкірою не потрібен сонцезахисний крем, є помилковою. Хоча в темній шкірі більше меланіну, який забезпечує деякий природний захист, вона все одно схильна до пошкоджень і раку. Кожна людина, незалежно від кольору шкіри, має користуватися сонцезахисним кремом, зазначив Колфілд.

Ще одне небезпечне переконання полягає в тому, що засмага може захистити від ультрафіолетових променів. Насправді засмага забезпечує мінімальний захист, який можна порівняти з SPF 2-4, що недостатньо для запобігання сонячним опікам або довгостроковому пошкодженню шкіри. Нарешті, побоювання з приводу того, що сонцезахисні креми порушують роботу гормонів, виникли в результаті досліджень, у яких на тваринах використовували завищену кількість сонцезахисного крему, набагато більшу за ту, яку зазвичай використовує людина.

Управління з контролю за продуктами і ліками США (FDA) і Міністерство охорони здоров'я Канади підтвердили, що сонцезахисні засоби безпечні для людини. Висновок Колфілда однозначний і очевидний: сонцезахисні засоби — це науково доведений спосіб захисту від раку шкіри, а міфи, які стверджують протилежне, не тільки невірні, а й потенційно небезпечні для мільйонів людей.

Раніше Фокус писав про ініціативу уряду Нідерландів про безкоштовну роздачу сонцезахисних засобів. Ініціатива спрямована на

боротьбу зі зростаючим рівнем захворюваності на рак шкіри в країні.

Також Фокус писав про 10 популярних міфів про рак шкіри. Солярії, наприклад, не допоможуть уникнути раку, а тільки збільшать ризик його розвитку.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.