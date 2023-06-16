Боротьба з раком шкіри: у Нідерландах безкоштовно роздаватимуть сонцезахисний крем

Уряд Нідерландів оголосив про нову ініціативу в галузі громадської охорони здоров'я, спрямовану на боротьбу зі зростаючим рівнем захворюваності на рак шкіри в країні: безплатний сонцезахисний крем для всіх жителів протягом усього літнього сезону.

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Дозатори сонцезахисного крему, що нагадують громадські станції дезінфекції рук, з'являтимуться в Нідерландах. Вони забезпечуватимуть життєво важливий захист від ультрафіолету усуваючи фінансові бар'єри, що раніше могли завадити деяким захистити себе належним чином. Програма стартувала, коли на фестивалі в Бреді, місті на південному заході Нідерландів, був представлений перший диспенсер для сонцезахисних засобів. Тим часом, на південному сході країни, недалеко від кордону з Німеччиною, одна з лікарень, за повідомленнями, координує свої дії з державними медичними страховиками для фінансування поставок сонцезахисних засобів до 120 початкових шкіл, пише Daily Mail.

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Передбачається, що цей турботливий крок призведе до значної економії витрат на охорону здоров'я за рахунок зниження рівня захворюваності на рак шкіри в країні. Це особливо актуально, оскільки Центральна Європа бореться з незвично високими температурами, які, за прогнозами, збережуться найближчими місяцями.

Однак минулого року Рада з охорони здоров'я Нідерландів, незалежний науково-консультативний орган, рекомендувала відмовитися від національної програми скринінгу раку шкіри. Вони висловилися за те, щоб більше уваги приділяти наданню інформації та зміні поведінки. У своєму звіті міністру охорони здоров'я, добробуту і спорту рада припустила, що ефективність програми скринінгу може бути обмеженою, з огляду на те, що багато випадків виявляються на ранніх стадіях, а смертність низька.

Рак шкіри, особливо меланома — найсмертоносніший тип — викликає дедалі більшу заклопотаність у всьому світі. В одній тільки Великій Британії з 1973 року смертність від меланоми зросла на 219% у чоловіків і 76% у жінок. У США щорічно реєструється близько 5,4 мільйона випадків раку шкіри, що забирають близько 9 500 життів на рік.

Оскільки сонце світить дедалі спекотніше, а літні дні подовжуються, ця інноваційна нідерландська ініціатива може стати маяком для країн усього світу в тривалій боротьбі з раком шкіри.

Раніше Фокус показував приклад, на якому видно, що відбувається зі шкірою, якщо її не захищати від сонячних променів. Неправильний захист від сонця або його відсутність може призвести до підвищеного ризику раку шкіри, її знебарвлення, включаючи пігментні плями, гіперпігментації, ластовиння та зморшок.

А також Фокус розповідав про те, на що слід звернути увагу під час самодіагностики захворювань шкіри. Рак шкіри це прихована смертельно небезпечна недуга, що вміє з'являтися на будь-якій ділянці людського тіла, від непримітних підошв ніг до потаємних заглиблень під нігтями.