В периоды когда солнце является нашим постоянным спутником в течение дня нет ничего важнее, чем защита кожи от его лучей. Однако есть ряд устоявшихся опасных мнений по этому поводу, которые решил развенчать известный эксперт.

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Недавние обсуждения в социальных сетях привлекли внимание многих к солнцезащитным кремам: некоторые люди утверждают, что от них больше вреда, чем пользы. Это вызвало обеспокоенность экспертов в области здравоохранения, таких как Тимоти Колфилд, который решительно выступает против этих вводящих в заблуждение заявлений и решил раз и навсегда развеять самые популярные мифы на эту тему, пишет Knowridge.

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Признанный эксперт в области здравоохранения, Тимоти Колфилд был потрясен смелыми и необоснованными утверждениями, циркулирующими в Интернете, такими как "Солнце не вызывает рак, его вызывают солнцезащитные средства" или "Загар — это вся необходимая защита". Он предупреждает, что эти опасные идеи не имеют научного обоснования и могут привести к серьезным последствиям для здоровья. Научные данные уже не первый раз подтверждают, что использование солнцезащитного крема является важнейшей мерой защиты от рака кожи.

Колфилд подчеркнул, что многочисленные исследования подтвердили безопасность и эффективность солнцезащитных средств. Одним из последних примеров этого является исследование, опубликованное в журнале Cureus, доказавшее важность фактора защиты от солнца (SPF) при защите от развития меланомы. Идея о том, что солнцезащитный крем вреден, не имеет под собой никаких убедительных доказательств, отметил Колфилд. Напротив, отказ от солнцезащитного крема повышает риск развития рака кожи.

Наиболее тяжелая форма такого рака — меланома, напрямую связана с воздействием ультрафиолетовых (УФ) лучей солнца, и солярии также вносят значительный вклад в этот риск. Доказано, что солнцезащитные кремы, особенно средства с SPF 15 или выше, снижают риск развития некоторых видов рака кожи на 40-50%. Он также играет важную роль в предотвращении преждевременного старения кожи.

Несмотря на преимущества, существует несколько мифов о солнцезащитных кремах, которые Колфилд стремится развенчать. Один из распространенных мифов заключается в том, что ингредиенты солнцезащитных кремов небезопасны. Некоторые люди выражают беспокойство по поводу таких химических веществ, как оксибензон. Однако исследования показывают, что даже если в организм попадает минимальное количество этого вещества, оно не является вредным.

Еще один распространенный миф — о том, что солнцезащитный крем вызывает дефицит витамина D. Фонд борьбы с раком кожи выяснил, что регулярное использование солнцезащитного крема не препятствует выработке витамина D, поскольку достаточное количество витамина D можно получить от 10 минут пребывания на солнце несколько раз в неделю, даже если пользоваться солнцезащитным кремом, или из диетических источников.

Кроме того, заблуждение о том, что людям с темной кожей не нужен солнцезащитный крем, является ошибочным. Хотя в темной коже больше меланина, который обеспечивает некоторую естественную защиту, она все равно подвержена повреждениям и раку. Каждый человек, независимо от цвета кожи, должен пользоваться солнцезащитным кремом, отметил Колфилд.

Еще одно опасное убеждение заключается в том, что загар может защитить от ультрафиолетовых лучей. В действительности загар обеспечивает минимальную защиту, сравнимую с SPF 2-4, что недостаточно для предотвращения солнечных ожогов или долгосрочного повреждения кожи. Наконец, опасения по поводу того, что солнцезащитные кремы нарушают работу гормонов, возникли в результате исследований, в которых на животных использовалось завышенное количество солнцезащитного крема, намного превышающее то, которое обычно использует человек.

Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) и Министерство здравоохранения Канады подтвердили, что солнцезащитные средства безопасны для человека. Вывод Колфилда однозначный и очевиден: солнцезащитные средства — это научно доказанный способ защиты от рака кожи, а мифы, утверждающие обратное, не только неверны, но и потенциально опасны для миллионов людей.

Ранее Фокус писал об инициативе правительства Нидерландов о бесплатной раздаче солнцезащитных средств. Инициатива направлена на

борьбу с растущим уровнем заболеваемости раком кожи в стране.

Также Фокус писал о 10 популярных мифах о раке кожи. Солярии, например, не помогут избежать рака, а только увеличат риск его развития.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.