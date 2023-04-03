"Путін зрештою захопить всю Україну": Трамп спрогнозував перемогу Росії (відео)

Експрезидент США зізнався, що чудово порозумівся з президентом Росії й міг створити умови, в яких Володимир Путін не розв’язував би війну.

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Колишній президент США Дональд Трамп знайшов спільну мову з лідером Росії Володимиром Путіним. Він вважає, що президенту країни-агресорки вдасться захопити територію України, чого Трамп міг би уникнути. Про це він сказав у інтерв'ю для Fox News.

"Я чудово з ним порозумівся. Якби я був президентом, Путіну було б набагато краще, тому що він би не пішов в Україну. Втім, зрештою він захопить всю Україну", — заявив екслідер США.

Нагадаємо, раніше з іншого інтерв’ю Трампа для Fox News вирізали уривок з заявою про готовність віддати під контроль Путіна "російськомовні райони" України. Експрезидент США впевнений, що міг би домовитись з лідером країни-агресорки.

5 березня ЗМІ повідомили, що Трамп впевнений у власній перемозі на виборах у наступному році та готовий завершити війну в Україні. Він назвав себе єдиним кандидатом, здатним запобігти Третій світовій війні.

13 березня Fox News повідомили, що Трамп назвав війну в Україні "справою Європи". Колишній лідер США сказав журналістам, що не підтримує зміну влади у Росії. Політик розраховує на зустріч з Путіним.

Сьогодні, 3 квітня, розпочалися спільні морські навчання США з Південною Кореєю та Японією. Їхнє проведення пов’язане з погрозами з боку Північної Кореї. Американці залучили до навчань авіаносець USS Nimitz.