Південна Корея, США та Японія проводять спільні морські навчання через погрози з боку КНДР

Спільні пошуково-рятувальні навчання країн пройдуть вперше за сім років. Американці прагнуть посилити співпрацю з азійськими союзниками в оборонній сфері.

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Сьогодні, 3 квітня, Південна Корея, США та Японія розпочали тристоронні воєнно-морські навчання. Їхнє проведення пов’язане з підвищеними погрозами з боку КНДР. Про це повідомляє Yonhap News Agency.

Навчання стартували у міжнародних водах на південь від корейського острова Чеджу за участю американського авіаносця USS Nimitz. Спільні протичовнові та пошуково-рятувальні навчання країн триватимуть два дні.

"(Протичовнові навчання) було організовано для посилення можливостей реагування Південної Кореї, США та Японії на наступальні підводні погрози Північної Кореї", — повідомили у міноборони Південної Кореї.

Південна Корея залучила до навчань свої есмінці Yulgok YiYi (DDG-992), Choe Yeong (DDH-981) і DaeJo-yeong (DDH-977), а також корабель бойової підтримки Soyang (AOE-51). США залучили авіаносець USS Nimitz та есмінці — USS Wayne E. Meyer (DDG-108) і USS Decatur (DDG-73). Японія ж залучила до навчань есмінець JS Umigiri.

Повідомляється, що протичовнові навчання будуть направлені на посилення можливостей виявляти, відстежувати та долати підводні погрози КНДР. Також воєнні країн попрактикуються у наданні домедичної допомоги та діях в екстрених ситуаціях в імітованій морській аварії.

"Востаннє три країни проводили тристоронні протичовнові навчання у вересні минулого року. За даними міністерства, цього тижня пошуково-рятувальні навчання трьох країн відбулися вперше за сім років", — передає Yonhap.

ВМС США минулого понеділка пройшли двосторонню підготовку з корейськими ВМС, після чого авіаносець зайшов у порт Пусан. Дводенні навчання трьох країн мають підкреслити посилення співпраці американців у сфері безпеки з азійськими союзниками, пише медіа.

Нагадаємо, 24 березня у КНДР заявили про створення підводного БПЛА з ядерною боєголовкою. Журналісти з’ясували, що безпілотник має непомітно проникати в оперативні води супротивника і викликати там "радіоактивне цунамі" для знищення його сил.

Пізніше, 30 березня, стало відомо про розробку у Південній Кореї БПЛА з системою вертикального зльоту для розміщення на есмінцях. Проєкт запустили ще у 2021 році, але тільки нещодавно на нього виділили кошти — близько $421 млн.