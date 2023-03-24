Ядерний дрон КНДР загрожує США "радіоактивним цунамі": як він діє

Корейська влада запевняє, що нова зброя зможе знищити ворожі кораблі та порти, але експерти сумніваються в її ефективності.

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Північна Корея 24 березня заявила про створення підводного безпілотника "Хаїль" (Haeil) із ядерною боєголовкою. Про це повідомило північнокорейське державне Центральне інформаційне агентство (KCNA).

За даними ЗМІ, ядерний безпілотник має непомітно проникати в оперативні води супротивника і вибухати, викликаючи потужне "радіоактивне цунамі" для знищення портів і морських ударних груп. Корейські військові нібито зможуть розміщувати дрони в будь-яких портах і на будь-якому узбережжі, а також перевозити з місця на місце, буксируючи їх за допомогою надводних кораблів. Потужність виробленого ядерного вибуху не розкривається.

KCNA стверджує, що армія КНДР уже випробувала ядерний дрон під час навчань під наглядом глави країни Кіма Чен Ина. У вівторок, 21 березня, апарат опустили під воду біля провінції Південний Хамген, де він провів 59 годин і 12 хвилин на глибині від 80 до 150 метрів. У четвер, 23 березня, безпілотник підірвали в затоці Хонгвон між містами Хамхин і Синпхо біля східного узбережжя Північної Кореї, де розмістили мету у вигляді порту умовного противника.

Ядерний безпілотник "Хаїль" рухається під водою Фото: KCNA Фото: KCNA

"Випробування правильно оцінили всі тактико-технічні характеристики і навігаційно-технічні показники підводного ядерного ударного безпілотника, підтвердили його надійність і безпеку та повністю підтвердили його смертоносність", — зазначається в повідомленні.

Корейське агентство оприлюднило фотографію Кіма Чен Ина поруч із "підводним дроном", який має значний розмір. На інших кадрах зображено хвилі на воді, ймовірно, слід від переміщення безпілотника, а також вибух у морі. Примітно, що ЗМІ не показали нову зброю з інших ракурсів.

Старший науковий співробітник Фонду Карнегі за міжнародний мир Анкті Панда повідомив виданню NK News, що несподівана демонстрація безпілотного апарату "вписується у великі зусилля Пхеньяну з диверсифікації засобів доставки ядерної зброї. Водночас складно сказати, наскільки програма небезпечна насправді, і наскільки дрон буде ефективним далеко від Північної Кореї, враховуючи сучасні засоби для протичовнової боротьби.

Глава КНДР Кім Чен Ин на випробуваннях підводного дрону "Хаїль" Фото: KCNA

Згідно з державним ЗМІ, інженери науково-дослідного інституту оборони КНДР таємно розробляли "Хаіль" із 2012 року, і Кім Чен Ин "особисто керував 29 випробуваннями". За останні два роки дрон зазнав безліч змін на вимогу корейської влади, але наприкінці грудня партійний пленум КНДР схвалив "бойове розгортання" нової зброї.

Варто зазначити, що КНДР влаштувала випробування морських безпілотників у той момент, коли десантний корабель США прибув до Південної Кореї для участі у спільних військових навчаннях під назвою "Щит свободи". Як пише KCNA, демонстрація дронів має послужити Вашингтону і Сеулу попередженням про те, що країна нарощує свою руйнівну міць і готова вдарити, якщо противники продовжать зміцнювати свій військовий союз.

У січні дрони КНДР залетіли на територію Південної Кореї, а один із них наблизився до офісу президента в Сеулі. Південнокорейські війська не змогли збити жоден об'єкт, що показало вразливість ППО, але по дорозі назад літальні апарати просто впали.

Писали також, як Північній Кореї вдається масово виробляти БПЛА під міжнародними санкціями. Експерти встановили, що КНДР закупила комплектуючі для комерційних дронів у Китаю через підставні фірми.