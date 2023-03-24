Ядерный дрон КНДР угрожает США "радиоактивным цунами": как он действует

Корейские власти уверяют, что новое оружие сможет уничтожить вражеские корабли и порты, но эксперты сомневаются в его эффективности.

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Северная Корея 24 марта заявила о создании подводного беспилотника "Хаиль" (Haeil) с ядерной боеголовкой. Об этом сообщило северокорейское государственное Центральное информационное агентство (KCNA).

По данным СМИ, ядерный беспилотник должен незаметно проникать в оперативные воды противника и взрываться, вызывая мощное "радиоактивное цунами" для уничтожения портов и морских ударных групп. Корейские военные якобы смогут размещать дроны в любых портах и на любом побережье, а также перевозить с места на место, буксируя их с помощью надводных кораблей. Мощность производимого ядерного взрыва не раскрывается.

KCNA утверждает, что армия КНДР уже испытала ядерный дрон во время учений под наблюдением главы страны Кима Чен Ына. Во вторник, 21 марта, аппарат опустили под воду у провинции Южный Хамген, где он провел 59 часов и 12 минут на глубине от 80 до 150 метров. В четверг, 23 марта, беспилотник взорвали в заливе Хонгвон между городами Хамхын и Синпхо у восточного побережья Северной Кореи, где разместили цель в виде порта условного противника.

Ядерный беспилотник "Хаиль" движется под водой Фото: KCNA Фото: KCNA

"Испытания правильно оценили все тактико-технические характеристики и навигационно-технические показатели подводного ядерного ударного беспилотника, подтвердили его надежность и безопасность и полностью подтвердили его смертоносность", — отмечается в сообщении.

Корейское агентство обнародовало фотографию Кима Чен Ына рядом с "подводным дроном", который имеет внушительный размер. На других кадрах запечатлена рябь на воде, вероятно, след от перемещения беспилотника, а также взрыв в море. Примечательно, что СМИ не показали новое оружие с других ракурсов.

Старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир Анкти Панда сообщил изданию NK News, что неожиданная демонстрация беспилотного аппарата "вписывается в обширные усилия Пхеньяна по диверсификации средств доставки ядерного оружия. В то же время сложно сказать, насколько программа опасна на самом деле, и насколько дрон будет эффективным вдали от Северной Кореи, учитывая современные средства для противолодочной борьбы.

Глава КНДР Ким Чен Ын на испытаниях подводного дрона "Хаиль" Фото: KCNA

Согласно государственному СМИ, инженеры научно-исследовательского института обороны КНДР тайно разрабатывали "Хаиль" с 2012 года, и Ким Чен Ын "лично руководил 29 испытаниями". За последние два года дрон перетерпел множество изменений по требованию корейских властей, но в конце декабря партийный пленум КНДР одобрил "боевое развертывание" нового оружия.

Стоит отметить, что КНДР устроила испытания морских беспилотников в тот момент, когда десантный корабль США прибыл в Южную Корею для участия в совместных военных учениях названием "Щит свободы". Как пишет KCNA, демонстрация дронов должна послужить Вашингтону и Сеулу предупреждением о том, что страна наращивает свою разрушительную мощь и готова ударить, если противники продолжат укреплять свой военный союз.

В январе дроны КНДР залетели на территорию Южной Кореи, а один из нх приблизился к офису президента в Сеуле. Южнокорейские войска не смогли сбить ни один объект, что показало уязвимость ПВО, но на обратном пути летательные аппараты попросту упали.

Писали также, как Северной Корее удается массово производить БПЛА под международными санкциями. Эксперты установили, что КНДР закупила комплектующие для коммерческих дронов у Китая через подставные фирмы.