Северная Корея под санкциями, но массово "штампует" дроны: как ей это удается

Для производства БПЛА используются не только разработки РФ или Ирана, но даже США и Канады.

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Эксперты Международного института стратегических исследований выяснили, как Северной Корее удается обходить санкции и практически без использования современной электроники наладить массовое производство боевых и разведывательных дронов. Аналитики говорят, что еще в 2015 году у КНДР было более 300 беспилотников, а сейчас это число наверняка значительно увеличилось.

[ + – ] Фабрика по производству дронов в Северной Корее Фото: Maxar Technologies

Главным примером того, что Северная Корея обладает неплохим, как подсанкционной и отсталой страны, арсеналом БПЛА стал внезапная атака дронов КНДР на Южную Корею. В 2017 году примитивные, но эффективные беспилотники смогли беспрепятственно вторгнуться в воздушное пространство соседа и средства ПВО Южной Кореи произведя сотню выстрелов так и не смогли их сбить. "Летающие мопеды" спокойно пролетели 500 км и засняли позиции противоракетного комплекса THAAD.

Однако на обратном пути дроны попросту сломались и попали в руки специалистов из Южной Кореи. Они выяснили, что КНДР использовали переработанные "коммерческие" дроны типов Trancomm SKY-09 и UV10, приобретенные у Китая через подставные фирмы. И хотя в заводской версии такие типы дронов имеют дальность не более 300 км, инженеры из Северной Кореи их значительно улучшили и сделали устойчивыми к помехам средств РЭБ. Опять же, главный секрет в примитивности – "птички" были запрограммированы на полет по заданным координатам даже после потери связи с оператором.

Однако тут обнаружился и главный минус: из-за санкций и нехватки денег на собственные разработки такие дроны для передачи полученной информации обязаны вернуться к оператору, чтобы "лично в руки" доставить отснятый материал, т.е. БПЛА Северной Кореи не имели средств дистанционной передачи данных.

[ + – ] Парад боевых беспилотников в Северной Корее Фото: Открытые источники

Специалисты обнаружили в северокорейских "мопедах" GPS-трекеры канадского производства, приобретенные в обход санкций. Так же специалисты выяснили, что для производства БПЛА Северная Корея активно использует дроны не только советских или российских разработок, но также дроны-мишени производства США, которые Пхеньян мог каким-то образом закупить у стран Ближнего Востока.

Ранее Фокус писал, что украинские ученые улучшили дроны для ВСУ новым механизмом.