Північна Корея під санкціями, але масово "штампує" дрони: як їй це вдається

Для виробництва БПЛА використовують не тільки розробки РФ або Ірану, але навіть США і Канади.

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Експерти Міжнародного інституту стратегічних досліджень з'ясували, як Північній Кореї вдається обходити санкції та практично без використання сучасної електроніки налагодити масове виробництво бойових та розвідувальних дронів. Аналітики кажуть, що ще у 2015 році КНДР мала понад 300 безпілотників, а зараз це число напевно значно збільшилося.

[ + – ] Фабрика з виробництва дронів у Північній Кореї Фото: Maxar Technologies

Головним прикладом того, що Північна Корея володіє непоганим, як підсанкційна і відстала країна, арсеналом БПЛА стала раптова атака дронів КНДР на Південну Корею. У 2017 році примітивні, але ефективні безпілотники змогли безперешкодно вторгнутися в повітряний простір сусіда, і засоби ППО Південної Кореї, зробивши сотню пострілів, так і не змогли їх збити. "Літаючі мопеди" спокійно пролетіли 500 км і зняли позиції протиракетного комплексу THAAD.

Однак на зворотному шляху дрони просто зламалися і потрапили до рук фахівців із Південної Кореї. Вони з'ясували, що КНДР використовували перероблені "комерційні" дрони типів Trancomm SKY-09 і UV10, придбані у Китаю через підставні фірми. І хоча в заводській версії такі типи дронів мають дальність не більш як 300 км, інженери з Північної Кореї їх значно покращили і зробили стійкими до перешкод засобів РЕБ. Знову ж таки, головний секрет у примітивності — "пташки" були запрограмовані на політ за заданими координатами навіть після втрати зв'язку з оператором.

Однак тут виявився і головний мінус: через санкції і брак грошей на власні розробки такі дрони для передачі отриманої інформації зобов'язані повернутися до оператора, щоб "особисто в руки" доставити знятий матеріал, тобто БПЛА Північної Кореї не мали засобів дистанційної передачі даних.

[ + – ] Парад бойових безпілотників у Північній Кореї Фото: Открытые источники

Фахівці виявили у північнокорейських "мопедах" GPS-трекери канадського виробництва, придбані в обхід санкцій. Також фахівці з'ясували, що для виробництва БПЛА Північна Корея активно використовує дрони не тільки радянських чи російських розробок, але також дрони-мішені виробництва США, які Пхеньян міг якимось чином закупити у країн Близького Сходу.

Раніше Фокус писав, що українські вчені покращили дрони для ЗСУ новим механізмом.