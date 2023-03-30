Відповідь КНДР: у Південній Кореї готують новий VTOL-дрон для есмінців

ВМС та Корпус морської піхоти Південної Кореї хоче цілодобово стежити за діями КНДР, а для цього їм потрібні сучасні БПЛА.

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У Південній Кореї розробили безпілотник із системою вертикального зльоту для розміщення на есмінцях. Подробиці програми наводить видання Naval News.

Південнокорейська Адміністрація програми оборонних закупівель (DAPA) розпочинає розробку дронів vTOL (Vertical Take-Off and Landing), які базуватимуться на есмінцях KDX Batch II (клас Yi Sun-Sin). Проєкт був запущений у 2021 році, але лише нещодавно був схвалений керівництвом країни, на нього вирішили виділити 550 млрд. корейських вон (близько $421 млн).

Новий безпілотник повинен отримати передові технології для ведення повітряної розвідки, зокрема електрооптичні та інфрачервоні камери для роботи у будь-який час доби та будь-якої погоди. Як зазначає ЗМІ, такі можливості дуже важливі для літального апарату, оскільки вони в основному працюватимуть у суворих умовах над морем і над островами, що оспорюються, поблизу Північної обмежувальної лінії.

DAPA поки що офіційно розкривала, хто займеться виробництвом таких дронів, проте Naval News припускає, що його можуть спільно розробити аерокосмічний підрозділ Korean Air та французька компанія Airbus Helicopters. У жовтні минулого року обидві сторони підписали угоду про співпрацю для створення нового БПЛА для ВМС та Корпусу морської піхоти Південної Кореї.

Airbus Helicopters зараз працює над БПЛА VSR 700 VTOL з DGA (французьким аналогом південнокорейського DAPA) для програми SDAM ВМС Франції. Як раніше повідомляли Naval News, VSR 700 пройшов етап морських випробувань у грудні 2022 року.

Зазначається, що морський безпілотник має велике значення для флоту та морської піхоти Південної Кореї. Після бомбардування острова Йонпхен у 2010 році КНДР Об'єднаний комітет начальників штабів наказав закупити БПЛА для застосування в районі північно-західних островів. Вже наступного року DAPA замовила розробку дирижабля з функцією повітряної розвідки, але у 2015 році програму відклали через численні аварії під час випробувань прототипу.

Після провалу програми з дирижаблем, південнокорейські військові покладаються переважно на розвідувальну авіацію. Вони дійшли висновку, що безпілотники значно підвищать можливості ВМС та Корпусу морської піхоти у небезпечному регіоні, дозволивши оперативно помічати ворожі дії КНДР.

Нещодавно КНДР заявила про розробку ядерного підводного безпілотника. Як стверджує місцева влада, апарат може проникати у води супротивника та вибухати, викликаючи радіоактивні цунамі для знищення портів та бойових кораблів.