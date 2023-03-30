Ответ КНДР: в Южной Корее готовят новый VTOL-дрон для эсминцев

ВМС и Корпус морской пехоты Южной Кореи хочет круглосуточно следить за действиями КНДР, а для этого им необходимы современные БПЛА.

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В Южной Корее разработали беспилотник с системой вертикального взлета для размещения на эсминцах. Подробности программы приводит издание Naval News.

Южнокорейская Администрация программы оборонных закупок (DAPA) приступает к разработке дронов vTOL (Vertical Take-Off and Landing), которые будут базироваться на эсминцах KDX Batch II (класс Yi Sun-Sin). Проект был запущен в 2021 году, но лишь недавно был одобрен руководством страны, на него решили выделить 550 млрд корейских вон (около $421 млн).

Новый беспилотник должен получить передовые технологии для ведения воздушной разведки, в том числе электрооптические и инфракрасные камеры для работы в любое время суток и в любую погоду. Как отмечает СМИ, такие возможности очень важны для летательного аппарата, поскольку они будут в основном работать в суровых условиях над морем и над оспариваемыми островами вблизи Северной ограничительной линии.

DAPA пока официально раскрывала, кто займется производством таких дронов, однако Naval News предполагает, что его могут совместно разработать аэрокосмическое подразделение Korean Air и французская компания Airbus Helicopters. В октябре прошлого года обе стороны подписали соглашение о сотрудничестве для создания нового БПЛА для ВМС и Корпуса морской пехоты Южной Кореи.

Airbus Helicopters в настоящее время работает над БПЛА VSR 700 VTOL с DGA (французским аналогом южнокорейского DAPA) для программы SDAM ВМС Франции. Как ранее сообщали Naval News, VSR 700 прошел этап морских испытаний в декабре 2022 года.

Отмечается, что морской беспилотник имеет большое значение для флота и морской пехоты Южной Кореи. После бомбардировки острова Йонпхен в 2010 году со стороны КНДР Объединенный комитет начальников штабов приказал закупить БПЛА для применения в районе северо-западных островов. Уже в следующем году DAPA заказала разработку дирижабля с функцией воздушной разведки, но в 2015 году программу отложили из-за многочисленных аварий во время испытаний прототипа.

После провала программы с дирижаблем, южнокорейские военные полагаются в основном на разведывательную авиацию. Они пришли к выводу, что беспилотники значительно повысят возможности ВМС и Корпуса морской пехоты в опасном регионе, позволив им оперативно замечать враждебные действия КНДР.

Недавно КНДР заявила о разработке ядерного подводного беспилотника. Как утверждают местные власти, аппарат может проникать в воды противника и взрываться, вызывая радиоактивные цунами для уничтожения портов и боевых кораблей.